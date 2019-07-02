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Командир взвода Нагвардии избил солдата до разрыва селезенки: что об этом известно
В ГБР завершили расследование в отношении командира взвода одной из воинских частей Нацгвардии, который нанес телесные повреждения двум солдатам в Полтавской области. Об этом сообщает пресс-служба бюро.
Так, в марте этого года командир взвода, будучи руководителем полевых занятий на военном полигоне, расположенном в Полтавском районе, из-за недовольства действиями своих подчиненных военнослужащих нанес по одному удару кулаком в область грудной клетки двум солдатам.
«Впоследствии, в этот же день, одному из ранее избитых солдат командир нанес удар в левую часть туловища уже ногой, чем нанес солдату телесные повреждения в виде травмы живота с разрывом селезенки и внутрибрюшным кровотечением. Травмированный орган пришлось удалять хирургическим вмешательством», — сообщили в ГБР.
Там добавили, что, согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, эти травмы квалифицируются как тяжкие телесные повреждения.
По результатам предварительного расследования в суд направлено обвинительное заключение относительно командира взвода в применении неуставных средств воздействия в отношении подчиненного, если эти действия причинили существенный вред, а также применение насилия в отношении подчиненного, повлекшего тяжкие последствия, совершенные в условиях особого периода, кроме военного положения (ч. 4 ст. 426−1 Уголовного кодекса Украины).
Военнослужащему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. В случае доказательства вины, командиру взвода грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет.
В ГБР отметили, что расследование проводили следователи теруправления, расположенного в Полтаве. Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет военная прокуратура Полтавского гарнизона Центрального региона Украины.
Как писали «ФАКТЫ», ранее во Львовской области старшина избил солдата. У него также оказалась разорвана селезенка.
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