Весы ожидает романтическое знакомство, а Раки встретят свою судьбу: любовный гороскоп на июль

Стиль жизни

Астрологи утверждают, что июль — лучший месяц для решения личных вопросов. Именно в середине лета звезды сопутствуют одиноким сердцам и помогают обретать понимание людям семейным. — Просто надо чаще прислушиваться к своему сердцу, — сказал в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» дважды победитель «Битвы экстрасенсов», постоянный эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы» (СТБ) Хаял Алекперов. - Как раз в июле интуиция будет работать очень активно, подсказывая вам правильные решения. Вы даже не представляете, сколько вокруг упущенных возможностей и людей, которые могли бы стать вашими спутниками жизни! Надо не бояться выходить из зоны комфорта и почаще общаться друг с другом вне социальных сетей.

Овны

В июле Овнам стоит поменьше рассказывать окружающим о подробностях своей личной жизни. Есть большая вероятность стать жертвой сплетен, навредив не только своей репутации, но и отношениям со своей половинкой. Не забывайте о том, что делиться сокровенным стоит только с близкими и надежными людьми. Но, как говорится, кто владеет информацией — тот защищен.

Тельцы

У семейных представителей знака Тельцов возможны небольшие разногласия с партнером. Скорее всего, причиной им послужит чрезмерная загруженность представителей знака вопросами карьеры и быта. Совет звезд — уделять больше времени любимому человеку и чаще радовать его приятными романтическими сюрпризами. Жаркий июль — прекрасное время для того, чтобы вечером выбраться на прогулку или романтический ужин.

Близнецы

Расположение небесных тел сулит одиноким Близнецам новые романтические знакомства. Но старайтесь не торопить события, чтобы избежать досадных разочарований. Семейным же представителям знака не стоит увлекаться критикой в адрес партнера: сейчас конфликты могут разгораться даже от малейшей искры. И лучше их не провоцировать. Постарайтесь сдерживать свою бунтующую натуру.

Раки

В этом месяце представители знака окажутся в центре внимания противоположного пола. А потому комплименты и флирт Ракам гарантированы. Звезды советуют одиноким представителям знака почаще выходить «в свет». Сейчас у вас есть все шансы встретить свою судьбу и кардинально изменить статус.

Львы

В этом месяце Львы могут слишком эмоционально реагировать на происходящие события. Но как бы ни хотелось задействовать всю свою категоричность в споре с близкими, звезды советуют избегать конфликтных ситуаций. Свое мнение вы можете очень скоро поменять на противоположное, но помириться с любимыми будет не так легко, как вы рассчитывали. Поэтому не стоит перенапрягаться и слишком эмоционально реагировать даже на не совсем приятные ситуации.

Девы

Июль сулит удачу одиноким Девам в сфере личных отношений — на горизонте новое романтическое знакомство. А вот семейным представителям знака стоит быть сдержаннее в эмоциях и высказываниях в адрес любимого человека. Есть большая вероятность серьезных конфликтов с близкими из-за бытовых вопросов.

Весы

В личной сфере у представителей знака назревают разбирательства и конфликты с близкими. Совет звезд — вовремя прояснить ситуацию и больше времени уделять родным людям. В конце месяца одиноким представителям знака звезды обещают романтическое знакомство, у которого есть все шансы перерасти в бурный роман.

Скорпионы

Этот месяц сулит Скорпионам немало положительных эмоций, связанных с личной сферой. Скорее всего, любимый человек порадует вас нежданным подарком или романтическим сюрпризом. Одиноким же представителям знака кардинальных перемен звезды не обещают. Зато будет достаточно времени, чтобы разобраться в своих чувствах, сделать выводы, а может, и изменить что-то в себе.

Стрельцы

В личной сфере отношений звезды советуют представителям знака проявлять максимум такта и дипломатии: могут обостриться прошлые конфликты и разногласия с близкими людьми, которые будет весьма нелегко уладить. В случае семейного конфликта постарайтесь поучаствовать в нем как можно активнее и проявляя заботу, поскольку близким очень нужны ваши поддержка и советы.

Козероги

Ваша привлекательность в июле будет на высоте. А потому комплименты и симпатия противоположного пола станут вполне обычным делом. Будьте смелее, не отказывайтесь от спонтанных свиданий. Расположение небесных тел сулит вам в этом месяце судьбоносную встречу. В отношениях с партнером Козерогам может не хватать страсти. Совет звезд — проявить инициативу и устроить романтический ужин.

Водолеи

Начало месяца сулит Водолеям гармонию в сфере личных отношений. Этот период — благоприятное время, чтобы помириться с партнером и уладить былые разногласия. Не бойтесь сделать первый шаг в этом направлении! Одиноким представителям знака звезды советуют всегда выглядеть на все сто: новое романтическое знакомство может застать вас врасплох, поэтому почаще смотрите по сторонам.

Рыбы

Одиноким сердцам звезды советуют быть внимательнее и приглядеться к собственному окружению. Вы удивитесь, но, скорее всего, достойный претендент на ваше сердце давно находится где-то рядом. У семейных Рыб возможны трудности в вопросах воспитания детей. Не исключено, что вам придется проявить строгость и настоять на своих решениях.

Ранее гороскоп на июль «ФАКТАМ» эксклюзивно предоставила известный астропсихолог Валентина Виттрок. Она также назвала благоприятные и опасные даты июля.

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