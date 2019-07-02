Происшествия

В Барышевском районе под Киевом нашли повешенным учителя географии Юрия З. Педагог, ранее обвиненный в развращении школьников, оставил предсмертную записку, в которой указал имена тех, кто довел его до самоубийства. Родители многих учеников не верят в виновность географа и требуют наказать виновных в доведении того до самоубийства.

Напомним, в марте этого года к правоохранителям Бориспольского района Киевской области обратились родители пятерых школьников 9−14 лет, заявившие, что 35-летний учитель географии в течение года развращал их детей. Учитель, который кроме преподавания также заведовал сельским клубом и вел кружки, был арестован. Впоследствии меру пресечения ему изменили, выпустив из СИЗО.

— Досудебное следствие было завершено довольно быстро, и в конце весны материалы были переданы в Бориспольский суд. В судебных заседаниях начали рассматривать дело по сути, — сообщила «ФАКТАМ» пресс-секретарь прокуратуры Киевской области Марьяна Гайовская-Ковбасюк.

— 28 июня в полицию соседнего с Бориспольским Барышевского района, в одном из сёл которого жил Юрий, с заявлением об исчезновении З. обратилась его племянница. Полиция начала искать пропавшего. Нашлись свидетели, видевшие, как он садился в автобус, выезжавший из села. Поскольку в это время он уже являлся подсудимым, правоохранители не исключали, что учитель мог попытаться сбежать. Но 30 июня его нашли повешенным в лесопосадке за селом. Уголовное производство открыли по признакам статьи Уголовного кодекса «Убийство» с пометкой «Самоубийство», — рассказал «ФАКТАМ» спикер областного главка полиции Николай Жукович.

О смерти Юрия сообщили на Facebook-странице Мирненской школы, где он преподавал. Похороны состоялись вчера, 1 июля, в селе Мирном. Судя по развернувшемуся в сети обсуждению, в виновность учителя мало кто верит. Практически все комментаторы считают, что его оговорили и тем самым довели до самоубийства несколько человек, которые должны быть наказаны.

Имена этих людей Юрий назвал в своей предсмертной записке (на фото ниже они закрашены. — Авт.). В этой записке он попросил бога простить ему грех самоубийства, до которого его довели ложные свидетельства и обвинения в том, «чего я никогда не делал». Также Юрий указывает: особенно ужасно то, что эта клевета бросила тень на его школу, родное село и не дала ему вырастить собственного сына.

Учитель поблагодарил всех, кто не верит в его вину. Он написал, что жизнь для него потеряла смысл, поскольку все, что он делал и собирался сделать хорошее, разрушено человеческой ложью, построенной так мастерски, что единственным доказательством его невиновности может быть только его «грешная и внезапная смерть».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Николаевской области 57-летний педофил умер в СИЗО спустя две недели после ареста по обвинению в избиении и изнасиловании 13-летней девочки.

Фото из Facebook Мирненской школы

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