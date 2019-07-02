- 22:53 Генерал рассказал, кто может помочь Украине решить вопрос Крыма и Донбасса
- 22:30 «Единственное доказательство невиновности – смерть»: педагога, обвиненного в педофилии, нашли повешенным
- 22:18 Полное солнечное затмение 2 июля: онлайн-трансляция
- 22:14 Экс-соратника Януковича Иванющенко сняли с розыска
- 21:46 Первым о гибели российских подводников сообщил обычный блогер
- 21:45 В Минске снова не смогли договориться ни о пленных, ни о "хлебном перемирии" на Донбассе
- 21:26 «Перевернутый урок» и командные игры: все об английском летнем лагере в Киеве
- 21:19 Протестующие на Майдане жгли файеры: что происходит в центре Киева
- 21:00 Бразилия – Аргентина: где смотреть онлайн полуфинал Кубка Америки-2019
- 20:39 После обращения представителя президента в Кабмине некоторые АЗС снизили цены на топливо
- 20:36 Стало известно, кто возглавит Еврокомиссию и Европейский совет
- 20:35 Появились первые фото с места крушения военного самолета в Харьковской области
«Единственное доказательство невиновности – смерть»: педагога, обвиненного в педофилии, нашли повешенным (фото)
В Барышевском районе под Киевом нашли повешенным учителя географии Юрия З. Педагог, ранее обвиненный в развращении школьников, оставил предсмертную записку, в которой указал имена тех, кто довел его до самоубийства. Родители многих учеников не верят в виновность географа и требуют наказать виновных в доведении того до самоубийства.
Напомним, в марте этого года к правоохранителям Бориспольского района Киевской области обратились родители пятерых школьников 9−14 лет, заявившие, что 35-летний учитель географии в течение года развращал их детей. Учитель, который кроме преподавания также заведовал сельским клубом и вел кружки, был арестован. Впоследствии меру пресечения ему изменили, выпустив из СИЗО.
— Досудебное следствие было завершено довольно быстро, и в конце весны материалы были переданы в Бориспольский суд. В судебных заседаниях начали рассматривать дело по сути, — сообщила «ФАКТАМ» пресс-секретарь прокуратуры Киевской области Марьяна Гайовская-Ковбасюк.
— 28 июня в полицию соседнего с Бориспольским Барышевского района, в одном из сёл которого жил Юрий, с заявлением об исчезновении З. обратилась его племянница. Полиция начала искать пропавшего. Нашлись свидетели, видевшие, как он садился в автобус, выезжавший из села. Поскольку в это время он уже являлся подсудимым, правоохранители не исключали, что учитель мог попытаться сбежать. Но 30 июня его нашли повешенным в лесопосадке за селом. Уголовное производство открыли по признакам статьи Уголовного кодекса «Убийство» с пометкой «Самоубийство», — рассказал «ФАКТАМ» спикер областного главка полиции Николай Жукович.
О смерти Юрия сообщили на Facebook-странице Мирненской школы, где он преподавал. Похороны состоялись вчера, 1 июля, в селе Мирном. Судя по развернувшемуся в сети обсуждению, в виновность учителя мало кто верит. Практически все комментаторы считают, что его оговорили и тем самым довели до самоубийства несколько человек, которые должны быть наказаны.
Имена этих людей Юрий назвал в своей предсмертной записке (на фото ниже они закрашены. — Авт.). В этой записке он попросил бога простить ему грех самоубийства, до которого его довели ложные свидетельства и обвинения в том, «чего я никогда не делал». Также Юрий указывает: особенно ужасно то, что эта клевета бросила тень на его школу, родное село и не дала ему вырастить собственного сына.
Учитель поблагодарил всех, кто не верит в его вину. Он написал, что жизнь для него потеряла смысл, поскольку все, что он делал и собирался сделать хорошее, разрушено человеческой ложью, построенной так мастерски, что единственным доказательством его невиновности может быть только его «грешная и внезапная смерть».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Николаевской области 57-летний педофил умер в СИЗО спустя две недели после ареста по обвинению в избиении и изнасиловании 13-летней девочки.
Фото из Facebook Мирненской школы
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке...