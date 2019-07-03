Стиль жизни

Овны могут браться за новые дела, а Девы – путешествовать: гороскоп на июль от победителя «Битвы экстрасенсов»

Хаял Алекперов, дважды победитель «Битвы экстрасенсов», постоянный эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы» на СТБ, рассказал «ФАКТАМ», что ждет представителей всех знаков зодиака в июле (ранее он составил эксклюзивный любовный гороскоп на второй месяц лета).

Овны

В этом месяце Овны как никогда близки к внутренней гармонии и умиротворению. Многие трудности и проблемные вопросы решатся сами собой, что позволит представителям знака уделить больше времени себе и своей семье. Обратите внимание на конец июля — это благоприятный период, чтобы взяться за новые дела. На вашем пути встретятся нужные люди, которые помогут в реализации разных проектов.

Тельцы

В июле Тельцам стоит запастись терпением и выдержкой: обстоятельства могут складываться совершенно не в пользу представителей знака. Но не стоит расстраиваться по этому поводу и опускать руки. Звезды советуют проще относиться к происходящему. В итоге сложившаяся ситуация принесет вам только пользу и послужит хорошим уроком в дальнейшем.

Близнецы

Июль для Близнецов — благоприятное время для реализации творческих идей и замыслов. Вдохновение будет вашим частым гостем. Но вот в решении рутинных дел старайтесь быть предельно внимательными. Есть вероятность досадных промахов и ошибок, которые могут нанести серьезный урон вашей деловой репутации. Поэтому не стоит полагаться на спонтанные, эмоциональные решения.

Раки

В этом месяце Ракам стоит опасаться собственной эмоциональности. Чувства могут бить через край, заставляя представителей знака раздражаться от малейшего несоответствия между их планами и действительностью. Но звезды советуют хотя бы на время отпустить ситуацию. Когда эмоции поутихнут, вы сможете посмотреть на ситуацию под совершенно другим углом и найти для себя больше плюсов, чем минусов. В любом случае жизнь предоставит вам бесценный опыт.

Львы

Начало месяца — удачное время для семейных Львов, чтобы поработать над отношениями с партнером. Сейчас у вас есть все шансы уладить давние разногласия с любимым человеком и стать ближе друг к другу. Но для этого потребуется ваше желание сделать первый шаг в этом направлении и отбросить собственные амбиции. Конец июля сулит Львам успех в финансовых делах — отличный повод порадовать себя приятными покупками.

Девы

Середина лета — удачное время для поездок и путешествий. Они будут не только увлекательными и захватывающими, но и подарят представителям знака немало приятных знакомств, которые откроют перед Девами новые горизонты и возможности. В конце месяца звезды советуют быть осторожнее в быту: есть вероятность получить травму.

Весы

В июле успех в большей степени будет зависеть от вашей активности. Не бойтесь ошибиться и попасть мимо цели. Чем больше усилий и стараний вы приложите, тем выше шанс на успех. А вот со здоровьем старайтесь быть осторожнее: велика вероятность обострения хронических заболеваний. Особенно берегите себя от солнечной активности.

Скорпионы

Середина лета порадует Скорпионов приятными встречами со старыми друзьями, которых вы не видели много лет. Совет звезд: уделить время душевному общению, даже если рабочий график совершенно этому не способствует. Так как это ваш шанс получить эмоциональную подпитку, перезагрузиться и немного перевести дух. В конце месяца старайтесь избегать чрезмерных трат: возможны непредвиденные расходы.

Стрельцы

Июль для Стрельцов — прекрасное время, чтобы заняться реализацией давних планов и замыслов. Сейчас у представителей знака появится шанс встретить нужных людей и постучать в нужные двери — не упустите такую возможность. В сфере личных отношений старайтесь избегать колких замечаний в адрес партнера, неприятных ситуаций. Уладить конфликт будет не так легко, как вы рассчитываете.

Козероги

Начало месяца порадует Козерогов приятными новостями в сфере личных взаимоотношений. Но вот со здоровьем представителям знака звезды советуют быть очень и очень осторожными. Ваша иммунная система может быть ослабленной, а потому не стоит поддавать свой организм нагрузкам вроде строгих диет, чрезмерного физического напряжения, переохлаждения или недосыпа.

Водолеи

Экономность Водолеев и умение просчитывать ситуацию наперед принесут в этом месяце должные плоды в финансовой сфере. У представителей данного знака есть все шансы совершить серьезные покупки вроде недвижимости или автомобиля. Но вот в личной сфере семейных представителей знака возможны небольшие разлады с партнером. Совет звезд: чаще говорить по душам, чтобы избежать недосказанности и пустых обид.

Рыбы

В начале июля звезды настоятельно рекомендуют Рыбам разобраться с теми вопросами, которые они уже подолгу откладывают на потом. При этом звезды предоставят вам все возможности достичь желаемого результата без особых затрат. В конце месяца будьте бдительны: ваша рассеянность может привести к незначительным, но в то же время достаточно неприятным финансовым потерям.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что принесет на Землю полное солнечное затмение. По мнению астропсихолога Валентины Виттрок, оно отразится на всех, но особое значение будет иметь для представителей знака Рак.

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