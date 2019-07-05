Простое меню для тех, кто хочет похудеть: советы известного фитнес-тренера

Стиль жизни

Известный фитнес-тренер, эксперт программы «Сніданок з 1+1» Ксения Литвинова в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» дала простые советы о том, как правильно составить свой рацион питания на отдыхе и какие делать физические упражнения, чтобы не поправиться. Ранее фитнес-тренер подробно рассказала, когда лучше тренироваться и какой диеты придерживаться, а также развеяла миф о том, что в отпуске люди поправляются, и назвала необходимый набор упражнений, который поможет всегда держать свое тело в тонусе.



— Ксения, скажите, пожалуйста, как не набрать лишних килограммов в отелях, где питание организовано по принципу «Все включено»?

— Знаете, в течение 23 лет я возила в фитнес-туры многих людей. И в гостиницах бывала разных. Часто люди думают, как можно ехать заниматься в отеле, где столько соблазнов. Но все намного проще, особенно когда за столом сижу я или другой тренер, который контролирует ваше питание. Зачастую большинство людей налегают на еду первые 2−3 дня. Потом все надоедает.

Но есть небольшая хитрость, которая может помочь удержаться от соблазна. Надо в обязательном порядке не пропускать завтраки и приходить на них с чувством голода. Если этого нет, значит, вечером переели. Поэтому вечерние трапезы не должны быть обильными, калорийными и поздними.

Скажем, открывается ресторан в 19:00 — надо прийти на ужин вовремя. А в 19:30—19:40 закончить трапезу. Не сидите за столом долго, иначе у вас возникнет желание сделать еще пять подходов к еде и попробовать десерт. Ваша тарелка должна иметь четко один и тот же рисунок.

— Какие блюда лучше брать на завтрак?

— Утром — углеводы: творог, каши, омлеты с овощами (желательно зеленого цвета) много зелени (кинза, петрушка), сыр, плюшки, оладушки, если вам хочется чего-то сладкого. В отелях есть также много сладких напитков: газировки, кола, фанта, дешевое вино. Очень советую все это не пить. Кофе употреблять только заварной, без сахара и молока. Или чай.

Обед обычно с 13:00 до 15:00. Вы можете прийти где-то в 13:30. Желательно перед этим посвятить 30−40 минут какой-нибудь физической активности, поплавать, к примеру. В обед тарелка с едой должна быть не больше 200—300 граммов и включать больше овощей (предпочтительно зеленого цвета) чем основного блюда: рыба, мясо или морепродукты, макароны твердых сортов, каши. Очень советую не смешивать разные салаты, не пробовать все то, что осталось с утра и намешано к обеду. Такой микс в вашем желудке будет бродить и создавать дискомфорт. Даже если вы не потолстеете, то обязательно подпортите работу кишечника, и потом ее придется восстанавливать. Ешьте простые продукты.

— Стоит ли перекусывать между основными приемами пищи?

— Перекус может быть в виде фруктов, но обязательно кисло-сладких. Если речь идет о десертах, то лучше выбрать один, так как все сладости в отелях плюс минус идентичны. Все, что цветное и яркое, — это красители для привлечения внимания и неимоверное количество сахара. Пользы от этого не будет. Выберете себе на завтрак одно пирожное, круассан или пахлаву, например.

Нельзя пить пиво, есть чипсы, они вызовут жажду, и впоследствии вы наброситесь на воду, которая не будет успевать выходить. В результате появится задержка жидкости, отечность и лишний вес.

Ужин должен включать в себя белок: рыба, мясо, бобовые, чечевица, морепродукты и много зелени. Помните, что ваш организм — не мусорное ведро, поэтому употребляйте те продукты, которые будут давать вам энергию и стройность.

— Какого режима вы придерживаетесь на отдыхе?

— Я предпочитаю комфортный отдых. Люблю уезжать в Италию, обожаю весной и осенью Египет. Люблю места, где вода и тепло. Зимние активности мне не очень нравятся. Но иногда могу на 2−3 дня поехать в горы, чтобы посмотреть на снег. У меня обычно путешествия очень активные. На отдыхе я тренируюсь и много двигаюсь. Это уже как привычка, которая вошла в мою жизнь еще 25 лет назад. И если раньше до 35 лет мой вес держался в районе 53−55 килограммов, то после 35 лет удерживать вес стало очень сложно. Как у всех женщин, у меня были игры гормонов, происходила трансформация тела и кожи. Я не жесткий ЗОЖник, и мне иногда хочется побаловать себя чем-то сладеньким, выпить изредка бокал вина.

— Как часто вы тренируетесь?

— Два-три раза в неделю. Стараюсь проходить в день по 25−37 тысяч шагов. Держу свой вес в норме, слежу за качеством еды, следую дробному питанию и ем мало углеводных продуктов. У меня в рационе всегда много зелени, овощей, яиц, немного мяса, орехов, рыбы. Если это каша, то гречка, иногда рис. В выходной я могу позволить себе съесть пиццу и иногда семечки пощелкать. Ем сладости без сахара. Пью чистый кофе без молока. Иногда это капучино на кокосовом или миндальном молоке, но в основном у меня преобладает раздельный тип питания без излишеств. В целом в моем рационе очень простая еда. Делаю акцент на функциональных тренировках, люблю танцы.

В «Сніданку з 1+1» каждый понедельник мы проводим танцевальные разминки. Не очень пока хорошо отношусь к йоге, у меня не хватает терпения долго выстоять в асанах, но мне нравится растяжка. Я не супергибкая, но знаю, что мне надо тянуться и делаю это для того, чтобы сохранить эластичность в связках и мышцах. В возрасте 40+ это очень важно как для мужчин, так и для женщин. Сплю по 7−8 часов, и когда не высыпаюсь, у меня плохое настроение, сильная тяга к сладкому, упадок энергии. Поэтому сон для меня очень важен. Стараюсь ложиться до 23:00, что и всем советую. Поэтому будьте здоровы, любите себя и осознано подходите к своему здоровью, питанию и нагрузкам.

Ранее телеведущий Руслан Сеничкин рассказал, как благодаря танцам избавился от 18 килограммов лишнего веса.

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