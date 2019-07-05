Под песни Вари Кошевой мне хочется плакать: Джамала о суперфинале «Голос. Діти-5» (фото)

Шоу-бизнес

Уже в воскресенье, 7 июля, на телеканале «1+1» покажут грандиозный cуперфинал «Голос. Діти-5». Победитель пятого сезона вокального проекта будет назван самими зрителями, которые проголосуют при помощи звонков и sms. Лучший вокалист станет обладателем почетного звания «Голос. Діти» и сможет отправиться в поездку в Disneyland Paris.



За победу в пятом сезоне будут бороться участники, которые не только очаровывают своим вокалом, но и демонстрируют такую силу характера, какой могут похвастаться не все взрослые: Александр Зазарашвили и Карина Столаба из команды «Время и Стекло», Вероника Морская и Ярослав Карпук поведут к победе команду Дзидзьо, а из команды Джамалы за звание «Голос. Діти» будут соревноваться Варя Кошевая и Никита Ачкасов.

Александр Зазарашвили

Кстати, именно участников команды Джамалы называют одними из главных претендентов на победу в пятом сезоне проекта.



— У меня очень талантливые финалисты — Варя и Никита, — сказала Джамала. — У Вари сильный голос, особенный тембр. Она очень эмоциональная девочка. Круто, когда ты сам эмоциональный и вызываешь сильные эмоции, когда под твои песни хочется плакать или танцевать. Никита — одаренный мальчик, все сразу воспринимает, у него отличная вокальная техника, он растет на глазах. Ему достаточно одного комментария, он схватывает все на лету, все понимает, слышит, делает.

Варя Кошевая

Накануне эфира создатели шоу в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказали, чем будут удивлять зрителей. Так, впервые в истории шоу на сцену в качестве приглашенного артиста выйдет победительница четвертого сезона «Голос. Діти» Данелия Тулешева. Вместе со своим бывшим наставником MONATIK она исполнит песню из нового альбома артиста. Напомним, что после победы в проекте Данелия участвовала в американском шоу The World's Вest, на котором до слез растрогала актрису Дрю Бэрримор.

— Осталось меньше трех дней для эфира, и наша творческая группа буквально живет на съемочной площадке, — рассказал «ФАКТАМ» руководитель направления Big Entertainment show Владимир Завадюк. — Монтируются сложные декорации, шьются костюмы тренеров и участников, оттачиваются постановки. Хотя масштабная подготовка к прямому эфиру началась еще месяц назад. На суперфинале задействовано более 500 человек, будет работать примерно 15 камер. Для постановок использовано почти 5 тонн декораций, 2−3 тонны осветительных приборов и тонна — приборов для звука. Уверяю вас, такого вы еще не видели. Главный режиссер прямого эфира — Андрей Музыка. К тому же в этом году у нас новые режиссеры-постановщики, которые полны смелых и амбициозных идей!

Традиционно за репертуар в прямом эфире отвечает известный украинский музыкальный продюсер Руслан Квинта. Вместе с тренерами, участниками, а также творческой группой проекта он выбирал композиции, которые по-новому раскроют юных вокалистов. В суперфинале юные вокалисты и приглашенные звезды будут выступать в сопровождении живого оркестра, а всеми любимые хиты обретут новое звучание.

— Это будет невероятный эфир, ведь наши детки необычайно талантливы, — сказал Руслан. - На самом деле это правда, что в этом году самый сильный кастинг участников. К суперфиналу мы вместе подготовили много сюрпризов для телезрителей. Например, Саша Зазарашвили впервые споет на украинском языке вместе с Кариной Столабой и своими наставниками, группой «Время и Стекло».

— Но ведь он не говорит по-украински!

— Да, ему легче общаться на английском. Поэтому для того, чтобы заговорить на украинском, Саша проделал огромную работу! Песня выбрана настолько эмоционально сильная и любимая украинцами, что, думаю, это будет одно из самых трогательных выступлений в суперфинале. А Вероника Морская, девочка, которая всегда побеждала на музыкальных конкурсах с народными песнями, исполнит зажигательный хит группы ABBA. Это для нее большой шаг вперед и выход за привычные рамки. Ее коллега по команде Ярослав Карпук споет песню участника из Нидерландов Дункана Лауренса Arcade, с которой он победил на Евровидении-2019, проходившем в Израиле.

Известно, что Варя Кошевая споет песню своего тренера Джамалы, а Никита Ачкасов исполнит композиции из репертуара Элтона Джона. Кстати, телезрителей ждут не только номера юных артистов, но и выступление суперзвезды, победительницы Eurovision-2018 израильтянки Netta, которая споет свою новую композицию вместе со всеми финалистами.

Никита Ачкасов

В этом году режиссерами-постановщиками Суперфинала выступят Леся Подолянко и Дмитрий Гук. Режиссеры признались, что перед финальным днем из-за огромного количества работы не покидают съемочный павильон.

— Мы действительно подготовили что-то фантастическое, — сказала «ФАКТАМ» Леся. — Наша сцена за миг может превратиться во что угодно. Например, мы перенесем телезрителей в атмосферу столичной подземки — при помощи реалистичной графики и декораций. Одна из участниц будет буквально парить над сценой на гигантском дискоболе. Это будет настоящий бродвейский мюзикл. Будет и «мистический» номер, во время которого на сцене зародятся два зеркальных мира, отражающие друг друга. Эффект зазеркалья станет возможным благодаря синхронной работе камер и зеркал. Это будет один из самых сложных технически номеров.

Ранее психолог проекта Марина Гуменюк в интервью «ФАКТАМ» рассказала о закулисье шоу «Голос. Діти».

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