Самый богатый человек в мире развелся официально

Мир

В пятницу, 5 июля, суд округа Кинг в штате Вашингтон выдал документы о разводе самому богатому человеку в мире Джеффу Безосу. Основатель Amazon на основании договора с уже бывшей супругой Маккензи Безос передаст ей 19,7 миллиона акций своей компании. На момент выдачи свидетельства о разводе эти ценные бумаги стоили 38,3 миллиарда долларов. Однако уже 6 июля ее капитал достиг 39 миллиардов долларов. Произошло это благодаря тому, что акции Amazon снова поднялись в цене.

Как уже сообщали «ФАКТЫ», Джефф и Маккензи объявили о разводе в январе 2019 года. Причиной стал роман бизнесмена с телеведущей Лорен Санчес. Супруги Безос быстро согласовали условия разрыва своего брака. И вот теперь это свершилось.

Маккензи автоматически оказалась на 22-м месте в списке самых богатых людей в мире по версии Bloomberg. Джефф остался на первом месте несмотря на потеряю столь крупной суммы. Bloombergтеперь оценивает состояние Безоса в 121 миллиард долларов. На втором месте находится Билл Гейтс (107 миллиардов долларов). Третье место занимает французский бизнесмен Бернар Арно (104 миллиарда долларов).

В июне Маккензи Безос заявила, что отдаст половину полученных при разводе денег на благотворительность. Американские СМИ уверены, что она сдержит слово.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что Джефф Безос и Лорен Санчес впервые вышли вместе в свет. Пара посетила модный ресторан в Нью-Йорке.

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