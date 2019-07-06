В катакомбах под Одессой пропали туристы: первые детали ЧП

Происшествия

В одесских катакомбах потерялись четыре человека. Люди 5 июля спустились под землю в селе Холодная Балка Беляевского района Одесской области и в означенное время не вышли на поверхность.

Как сообщил пресс-секретарь одного из вице-мэров Одессы Николай Покровский, региональный главк ГСЧС просит помощи у специалистов — спелеологов, которые имеют опыт поисковых работ под землей.

- В частности, 6 июля в 13:20 от сотрудника ГУ ГСЧС поступила информация, о том, что группа неизвестных лиц — трое мужчин и женщина — спустились в катакомбы системы «Центральная». В установленное контрольное время — в субботу в 09:00 — они на связь не вышли", — сообщил Покровский.

В настоящее время организуется добровольческая поисковая группа для поиска пропавших людей.

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Позже Николай Покровский сообщил, что со всеми пропавшими в катакомбах все хорошо. Их нашли живыми.

Справка «ФАКТОВ». Одесские катакомбы представляют собой огромную систему подземных каменоломен (выработок XIX и начала XX вв.), расположенных под Одессой и ее пригородами и частично связанных между собой в виде лабиринта. Их общая протяженность оценивается специалистами в 2500 километров, что значительно превышает протяженность катакомб Парижа (500 км) и Рима (300 км). Лабиринты одесских катакомб считаются самыми длинными и запутанными в мире,

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в марте нынешнего года в катакомбах на так называемом Любкином ходу случился обвал кровли между первым и вторым ярусами. Спелеолог Владислав Масленко упал в затопленный ход на первом ярусе, а сверху на него свалился огромный кусок стены. Мужчину удалось спасти.

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