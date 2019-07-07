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Посещал Швейцарию: появились новые сведения о российском генерале, руководившем "операцией" по отравлению Скрипаля
Сотрудник ГРУ Денис Сергеев (агентурное имя Сергей Федотов), третий причастный к нашумевшему отравлению в Солсбери, не менее 5 раз летал в Швейцарию в 2016—2018 годах, где принимал участие в различных операциях. Об этом идет речь в расследовании The Insider, Bellingcat и швейцарской медиагруппы Tamedia.
По данным расследователей, генерал-майор ГРУ РФ Денис Сергеев во время первой поездки в ноябре 2016 года неделю находился в Цюрихе. Через некоторое время после его отъезда туда приехали Руслан Боширов (Анатолий Чепига) и Александр Петров (Александр Мишкин), непосредственные исполнители отравления российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
В сентябре-октябре 2017 года Сергеев несколько раз ездил в Лозанну, где посетил Федеральную политехническую школу Лозанны, штаб-квартиру WADA (Всемирное антидопинговое агентство — ред.) и район, где находится «множество государственных лабораторий».
Кроме этого, он присутствовал на лекции бывшего посла США в Швейцарии Сьюзан Левин.
Как свидетельствуют данные биллинга телефонов Сергеева, во время третьей поездки в Швейцарию в октябре-ноябре 2017 года, Сергеев встречался с Бошировым и Чепигой. Они посетили район лыжного курорта Шамони. В декабре все трое снова одновременно находились в Швейцарии.
В января 2018 года Сергеев в последний раз приехал в Женеву. Подчеркивается, что за два дня он 14 раз звонил своему куратору, с которым, по данным журналистов, общался во время операции по отравлению Скрипалей.
«Эти передвижения Сергеева показывают его живой интерес к штаб-квартирам международных спортивных организаций, прежде всего WADA. Всемирное антидопинговое агентство неоднократно становилось жертвой хакеров ГРУ, но в случае с Сергеевым речь может идти не только о кибератаке, но и о покушении на убийство» , — говорится в расследовании.
Журналисты считают, что целью группы Сергеева могли быть информаторы WADA об использовании Россией допинга, такие, например, как директор Антидопингового центра Григорий Родченков (который уехал из РФ) и его заместитель Тимофей Соболевский.
По данным расследователей, после октябрьского приезда Сергеева в Швейцарию в 2017 году в WADA заявили о получении ценной информации об участии российских госорганов в допинг-программе.
По мнению журналистов, в Швейцарии группа Сергеева пыталась установить, какого рода информацию Скрипаль передает швейцарским спецслужбам и уже тогда готовила покушение на него.
Напомним, отравление Сергея Скрипаля произошло 4 марта 2018 года, всего лишь через два месяца после последнего визита группы Сергеева в Швейцарию.
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