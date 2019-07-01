7 июля 2019

В маленьком итальянском городке Коллоди, в честь которого детский писатель Карло Лоренцини взял себе творческий псевдоним, стоит необычный памятник, посвящённый известному литературному герою — деревянному мальчику по имени Пиноккио. На постаменте так и написано: «Бессмертному Пиноккио — от благодарных читателей в возрасте от 4 до 70 лет».

Писать свою сказку Карло Коллоди начал в 1880 году. И уже 7 июля 1881 года она была опубликована в виде романа-фельетона на страницах римской «Газеты для детей». А ещё через два года повесть «Приключения Пиноккио. История деревянной куклы» вышла в Риме отдельным изданием. Одна из самых забавных и трогательных книг в истории мировой литературы настолько быстро пришлась по душе миллионам читателей в разных странах, что за короткое время её перевели на 87 языков. К примеру, впервые изданная в царской России в 1906 году в знаменитом издательстве Вольфа история Пиноккио была переведена с 480-го (!) итальянского издания этого произведения!

Хотел сказать, что многие из нас с самого детства едва ли не наизусть могли пересказать каждый абзац, повествующий о приключениях Пиноккио. Но утверждать так было бы неправдой. Потому что для советских детей имя Пиноккио было практически неизвестным. Все мы знали шустрого деревянного мальчишку по имени Буратино, сына папы Карло, друга красотки Мальвины и печального Пьеро, доверчиво относившегося к мошенническим россказням лисы Алисы и кота Базилио и люто ненавидевшего хозяина кукольного театра Карабаса-Барабаса, который безжалостно издевался над своими подопечными. Так вот. Эта версия знаменитой сказки появилась в Советском Союзе в 1936 году после того, как писатель Алексей Толстой предложил читателям свою версию повести, назвав её «Золотой ключик, или Приключения Буратино» и придумав целый ряд совершенно новых эпизодов и героев, в сказке Карло Коллоди даже не упоминавшихся.

Представители старшего поколения наверняка помнят, сколь популярным был образ Буратино не только в советской литературе и на киноэкране, но и в быту простых людей. Достаточно упомянуть лишь тот факт, что одним из самых любимых безалкогольных напитков тогда был лимонад под названием «Буратино». Ну, и, конечно же, огромное количество тут же появившихся анекдотов лишний раз подтверждало всенародную любовь и бесконечную популярность деревянного мальчугана.

Вот вам несколько ярких примеров самодеятельного творчества, посвящённого героям знаменитой сказки. Папа Карло точно знал, что в воспитании детей главное — не перегнуть палку и не наломать дров!.. Или ещё. Мальвина спрашивает у Буратино:

- Скажите мне, друг мой, а есть ли у вас любимый поэт?

- Конечно, есть. Сергей Есенин.

- Может быть, и любимое стихотворение процитировать сможете?

- Почему бы и нет? «И утратив скромность, одуревши в доску, как жену чужую, обнимал берёзку…»

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня.