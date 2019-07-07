Боец UFC ударом с колена «вырубил» соперника за пять секунд (видео)

Спорт

Американский боец смешанных единоборств Хорхе Максвидаль (34 победы, 13 поражений) установил уникальное достижение в UFC. Поединок в полусредней весовой категории против своего соотечественника Бена Аскрена, который ранее не знал поражений в октагоне, выиграв 19 боев, Хорхе завершил убийственным ударом с колена в голову уже через пять секунд после стартового гонга.

«Он нес всякую дичь перед боем, и я хотел показать ему, что иногда за это бывают плачевные последствия. И есть жесткие ублюдки, которых лучше не выводить из себя. Если бы он не позволял себе столько говорить я бы вынес его во втором раунде, но все равно я так счастлив. Я иду за чемпионским поясом», — сказал после боя автор самого быстрого нокаута в истории Абсолютного бойцовского чемпионата.

Отметим, что до этого самый быстрый нокаут в UFC принадлежал американцу Дону Фраю, победившему Томаса Рамиреса в 1996 году за восемь секунд.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что боксер первым же ударом отправил соперника в глубокий нокаут на 10-й секунде боя.

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