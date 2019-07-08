Мир

Шокирующая статистика: за год в мире более 50 тысяч женщин были убиты своими партнерами или близкими родственниками

В понедельник, 8 июля, Управление ООН по наркотикам и преступности (UNODC) опубликовало доклад о жертвах убийств во всем мире, которые были совершены в 2017 году. Всего были убиты 464 тысячи человек. Для сравнения — в том же году в ходе вооруженных конфликтов в мире погибли 89 тысяч человек. Выходит, что жертв войн в пять раз меньше, чем жертв убийств.

Еще один шокирующий факт — среди убитых около 50 тысяч женщин и девочек стали жертвами домашнего насилия. «Многие женщины погибают от насилия со стороны нынешнего или бывшего партнера, а также отцов, матерей, сестер и других членов семьи», — указывается в докладе.

В тех случаях, когда убийства совершали бывшие или нынешние партнеры, а также отцы, они действовали чаще всего не спонтанно. Преступления становились результатом постоянного насилия по отношению к жертвам. При этом главным мотивом всегда оказывалась ревность или боязнь разрыва отношений и ухода партнерши.

Всего в 2017 году в мире жертвами убийств стали 87 тысяч женщин и девочек. Следовательно, две трети из них погибли от рук своих партнеров или ближайших родичей.

Наибольшее число убитых в результате домашнего насилия жили в странах Азии — почти 20 тысяч. В Африке цифры примерно те же — 19 тысяч женщин и девочек. В Северной и Южной Америке — 8 тысяч. В странах Европы — 3 тысячи. В странах Океании — 800 жертв.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Украине был вынесен первый приговор по статье о домашнем насилии.

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