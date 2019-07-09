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Серьезное ЧП на азовском курорте: обвал грунта завалил пляж (фото, видео)
На одном из популярных курортов Азовского моря произошло чрезвычайное происшествие, в результате которого только чудом не оказалось пострадавших.
Так, в районе Тубала (село Игоревка) произошел масштабный обвал грунта.
Огромные куски насыпей обрушились прямо на пляжную зону.
Фото и видео с последствиями обвала поделилась в Facebook одна из пользовательниц Светлана Резникова.
«Посмотрите, что происходит. Огромные куски отваливаются, падают, а внизу, пляжная зона. Азовское море, Тубал, Приазовский район, Игоревка», — написала она в подписи к кадрам ЧП.
Только благодаря тому, что инцидент произошел рано утром, на пляже не оказалось отдыхающих.
Еще один необычный случай описали в соцсетях группа туристов, направлявшихся к Азовскому морю: на дороге они едва не попали в мощный смерч, который двигался с огромной скоростью вдоль дороги.
Молодые люди даже попытались догнать огромный смерч. К счастью, это им не удалось.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на популярном у украинцев курорте Кирилловка замечено большое количество огромных медуз-корнерот. Отдыхающие надеются, что нашествие заставит владельцев баз задуматься о ценах и сервисе.
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