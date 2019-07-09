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Курс доллара в Украине продолжает рекордное падение
Курсы основных валют в Украине 9 июля продолжили падение. Американский доллар снижается как на межбанковском рынке, так и в обменниках.
Официальный курс гривни к доллару на 9 июля был установлен на уровне 25,60 UAH/USD. Гривня укрепилась сразу на 11 копеек. Так же тенденция наблюдалась на межбанковском рынке: курс доллара при открытии снизился на 11 копеек по сравнению с показателями предыдущего торгового дня. К полудню котировки снизились еще сильнее: до 25,44−25,46 грн/доллар (в покупке и в продаже соответственно).
На наличном рынке курс доллара упал ниже психологического барьера в 25,50 UAH/USD. Курс покупки в среднем по Украине составляет 25,45 UAH/USD, курс продажи — 25,8 UAH/USD.
Напомним, эксперты, опрошенные «ФАКТАМИ», связывают укрепление гривни с успешным размещением Минфином облигаций внутреннего государственного займа. Текущие валютные котировки останутся не надолго. Министерство финансов ожидает, что по итогам года курс составит 27,4 грн/доллар.
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