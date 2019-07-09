Спорт

«Динамо» на сборе в Австрии разгромило сборную двух австрийских клубов

Во вторник, 9 июля, киевское «Динамо» провело очередной контрольный матч на тренировочном сборе. Соперником подопечных Александра Хацкевича стала объединенная команда двух клубов четвертого австрийского дивизиона «Цирль» и «Кематен».

Киевлянам, у которых первую на сборе игровую практику получили Попов, Пиварич, Буяльский, Дуэлунд и Беседин, не составило особого труда одолеть оппонента — 5:0 (Беседин, 23, Буяльский, 32, де Пена, 37, Шапаренко, 65, Пиварич, 83).



«Динамо»: Кучерук (Нещерет, 46), Сидорчук, Попов, Алибеков (Русин, 46), Шабанов (Пиварич, 56), Андриевский, Буяльский, Шапаренко, Дуэлунд (де Пена, 31), Цитаишвили, Беседин.

Кстати, словенский легионер «Динамо» Беньямин Вербич, которого накануне из-за повреждения заменили в спарринге с греческим «Олимпиакосом», к счастью, избежал травмы и тренируется в общей группе.

В двух заключительных товарищеских поединках в Австрии «Динамо» сыграет с представителем второго по силе дивизиона Англии «Брентфордом» (13 июля) и местным «Швацом» (14 июля).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что гол Соля принес «Динамо» ничью в матче с греческим «Олимпиакосом».

Фото ФК «Динамо»



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