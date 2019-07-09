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Три месяца вынашивала идею спрыгнуть с моста: в Кременчуге патрульные спасли девушку от суицида (видео)
Мост через Днепр в Кременчуге Полтавской области — излюбленное место самоубийц. В последнее время не бывает и года, чтобы несколько человек не прыгнуло в него, пытаясь свести счеты с жизнью. 27-летняя кременчужанка своей датой смерти избрала 8 июля…
Девушку, сидящей на перилах лицом к реке, заметил патрульный экипаж в составе лейтенантов полиции Руслана Грищенко и Дениса Школки — около 20:00 они ехали на дежурство в свой квадрат патрулирования в Крюковском районе. Это место Руслану было знакомо — в прошлом году он снял здесь с перил парня, имевшего намерения прыгнуть в воду. Поэтому понимал, что медлить в этом случае нельзя. Остановив служебный Prius в нескольких метрах от потенциальной самоубийцы, полицейские бросились к ней с вопросом «Что у вас случилось?». Девушка даже ничего не успела понять, тем более, предпринять, как оказалась в крепких руках полицейских.
- Оказалось, ей 27 лет, в Кременчуг приехала из села, здесь живет с парнем, — рассказала «ФАКТАМ» пресс-офицер патрульной полиции Кременчуга Елена Власенко. — Экипаж полчаса вел с ней доверительный разговор, но она долго не хотела ничего рассказывать о причинах, побудивших ее пойти на отчаянный шаг. Но, судя по всему, это был затянувшийся конфликт в личных отношениях. Девушка созналась, что вынашивала идею прыгнуть с моста целых три месяца и ходила на него почти каждый день, не решаясь, однако, осуществить задуманное. В конце беседы в знак особой расположенности дала патрульным номер телефона своего парня и попросила сообщить ему, что с ней случилось.
Несостоявшуюся самоубийцу бригада скорой «нашпиговала» успокоительными препаратами и увезла в больницу.
Как сообщали «ФАКТЫ», в Днепре спасли 22-летнего самоубийцу-неудачника.
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