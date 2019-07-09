"Танці з зірками": стали известны первые имена судей нового сезона

Шоу-бизнес

Скоро стартует новый сезон танцевального шоу «Танці з зірками». И пока зрители ожидают имена участников, которые примут участие в проекте, организаторы уже объявили первые имена судей нового сезона.

В новом сезоне «Танці з зірками» зрители снова увидят хореографа Влада Яму и балерину Екатерину Кухар, пишет КП в Украине.

Танцор Влад Яма признался, что ожидать зрителям в новом сезоне танцевального проекта.

«В новом сезоне от меня можно ожидать больше правды. Мне, как и в прошлом году, важно донести участникам объективную оценку их танцев», — считает он.

По его словам, судьи понимают, насколько проект сложный физически и морально.

«Также, мне кажется, в этом сезоне звездам нужно будет танцевать на долю лучше, чем это делали прошлые участники, которые задали определенную планку. И она — достаточно высокая. В этом сезоне понижать ее не хочется. А так, я буду все тем же Владом Ямой с бородой и стопроцентным зрением, поэтому буду внимательно смотреть на стопы, колени и на бедра, а также — в глаза», — заверил танцор.

В свою очередь, Екатерина Кухар признается, что она, как и прежде, будет объективна, и все будет зависеть исключительно от того, как будут танцевать участники.

«Все будет зависеть от того, как будут танцевать участники. В этом проекте я всегда и безоговорочно на стороне зрителя, который должен получить удовольствие от красивого танца и главного танцевального шоу страны», — заверила прима-балерина.

По ее мнению, когда танец красивый, когда вся страна видит развитие и прогресс от эфира к эфиру, то стоит бесконечно говорить комплименты паре.

Также Екатерина добавила, что она, как и многие актрисы, очень любит экспериментировать, поэтому планирует удивлять зрителей новыми образами.

Имя же третьего члена жюри пока держат в тайне. Известно лишь, что это будет судья с мировым именем и большим опытом в танцевальной сфере.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», грандиозный суперфинал второго сезона проекта «Танці з зірками» («1+1») завершил хореографический марафон, который длился ровно четырнадцать недель. До финала дошли три пары: Иракли Макацария и Яна Заяц, Леся Никитюк и Максим Ежов, Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева. Каждая из пар на протяжении всего проекта не раз оказывалась в «зоне риска» и была спасена зрителями.

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