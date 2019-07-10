На девушку в аэропорту уронили шкаф: стали известны последствия

Происшествия

В аэропорту «Киев» имени Сикорского упавший с багажной тележки шкаф нанес несколько переломов 18-летней девушке. После оказания первой помощи, пострадавшую увезли в больницу. По словам сотрудников аэропорта, шкаф не был в багаже кого-то из пассажиров — в связи с открытием нового терминала, сейчас туда перевозят мебель.

Как рассказала «ФАКТАМ» мама пострадавшей Ольга Городенко, ее дочь Мария приехала встретить свою подругу Настю. Она с мамой Насти зашла в терминал, и тут на них упал шкаф, который куда-то везли на тележке. Сотрудники аэропорта помогли девушке дойти до медпункта, там врач заподозрил открытый перелом двух пальцев ноги и оказал первую помощь. Марию отправили в больницу, где диагноз подтвердился.

— Да, произошел досадный инцидент, испортивший девушке лето, за что мы приносим свои извинения пострадавшей. Рабочие, перевозившие на багажной тележке шкаф, нарушили технику безопасности. Назначено служебное расследование их действий. Сейчас руководство аэропорта и юристы ведут переговоры с пострадавшей и ее родителями о компенсации затрат на лечение и другого ущерба, — сообщила «ФАКТАМ» пресс-секретарь аэропорта «Киев» Галина Богданенко.

— Да, в аэропорту нам предложили компенсировать лечение — по чекам. Но лечение же у нас «по чекам» бесплатное. Только за постель надо 30 гривен отдать, благотворительный взнос в больнице оплатить, — говорит Ольга Городенко. — А как компенсировать то, что дочь до конца лета теперь в кровати, что ей, возможно, еще нужна будет операция, что ногти на сломанных пальцах могут уже до конца жизни не вырасти?

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Жулянах самолет сбил автомобиль аэропорта. Пассажиры же самолета, летевшего в Киев из Анталии, заявили, что в воздухе у них загорелось крыло и отвалились колеса. А после посадки им пришлось самим открывать дверь и эвакуироваться — лишь через два часа приехала «скорая» и людям дали воды.



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