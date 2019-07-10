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Происшествия

На девушку в аэропорту уронили шкаф: стали известны последствия

18:03 10 июля 2019 136
шкаф на ногу упал
Анатолий ГАВРИШ, «ФАКТЫ»

В аэропорту «Киев» имени Сикорского упавший с багажной тележки шкаф нанес несколько переломов 18-летней девушке. После оказания первой помощи, пострадавшую увезли в больницу. По словам сотрудников аэропорта, шкаф не был в багаже кого-то из пассажиров — в связи с открытием нового терминала, сейчас туда перевозят мебель.

Как рассказала «ФАКТАМ» мама пострадавшей Ольга Городенко, ее дочь Мария приехала встретить свою подругу Настю. Она с мамой Насти зашла в терминал, и тут на них упал шкаф, который куда-то везли на тележке. Сотрудники аэропорта помогли девушке дойти до медпункта, там врач заподозрил открытый перелом двух пальцев ноги и оказал первую помощь. Марию отправили в больницу, где диагноз подтвердился.

Да, произошел досадный инцидент, испортивший девушке лето, за что мы приносим свои извинения пострадавшей. Рабочие, перевозившие на багажной тележке шкаф, нарушили технику безопасности. Назначено служебное расследование их действий. Сейчас руководство аэропорта и юристы ведут переговоры с пострадавшей и ее родителями о компенсации затрат на лечение и другого ущерба, — сообщила «ФАКТАМ» пресс-секретарь аэропорта «Киев» Галина Богданенко.

— Да, в аэропорту нам предложили компенсировать лечение — по чекам. Но лечение же у нас «по чекам» бесплатное. Только за постель надо 30 гривен отдать, благотворительный взнос в больнице оплатить, — говорит Ольга Городенко. — А как компенсировать то, что дочь до конца лета теперь в кровати, что ей, возможно, еще нужна будет операция, что ногти на сломанных пальцах могут уже до конца жизни не вырасти?

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Жулянах самолет сбил автомобиль аэропорта. Пассажиры же самолета, летевшего в Киев из Анталии, заявили, что в воздухе у них загорелось крыло и отвалились колеса. А после посадки им пришлось самим открывать дверь и эвакуироваться — лишь через два часа приехала «скорая» и людям дали воды.

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