Обналичили и поделили: экс-начальника таможни подозревают в хищении 13 миллионов гривен

Происшествия

Оперативники Управления защиты экономики в Закарпатской области, детективы полиции и сотрудники областной прокуратуры разоблачили преступную схему присвоения бюджетных средств во время реконструкции таможенного поста «Ужгород» и установили причастных к этому лиц. Ранее правоохранители разоблачили должностных лиц Одесской таможни и коммерческой структуры, вымогавших взятки за возвращение арестованных товаров.

— Преступную схему организовал бывший руководитель Закарпатской таможни (сейчас занимает должность заместителя начальника таможни в Херсонской области, АРК и Севастополе) и руководитель коммерческой структуры вместе со своим отцом, — сообщил начальник Управления защиты экономики Закарпатья Андрей Иванкив. — На счета коммерсантов безосновательно было перечислено 30 процентов от общей стоимости реконструкции, как предварительная оплата за работу. Общая стоимость выполнения работ по данному объекту составляет 47 миллионов гривен. Фирма в качестве предоплаты получила на свои счета более 12,7 миллиона гриве, в то время как исполнитель грубо нарушил календарный график выполнения работ — даже не была начата подготовка к реконструкции. Тем не менее руководитель таможни, хорошо зная об этом, подписал и заверил акты выполненных работ…

По информации правоохранителей, бывший начальник таможни лично давал указание о перечислении средств предприятию, которое даже не начало реконструкцию таможенного поста «Ужгород». После поступления средств руководитель предприятия вместе со своим отцом через фирмы с признаками фиктивности обналичил их.

В среду, 10 июля, экс-начальнику Закарпатской таможни было вручено сообщение о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Присвоение, растрата имущества путем злоупотребления служебным положением», «Совершение преступления группой лиц, организованной группой или преступной организацией», «Служебный подлог».

Данную информацию подтвердила прокуратура Закарпатской области: «Чиновник, предварительно сговорившись с другими соучастникам, дал незаконное указание бухгалтерии перечислить 12 миллионов 730 тысяч гривен частным предприятиям, которые должны были осуществлять реконструкцию таможенного поста „Ужгород“. В дальнейшем злоумышленники конвертировали средства в наличные и присвоили их, а никакие строительные работы в то время не проводились». Следствие продолжается.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Одессе таможенники заставили предпринимателя соскоблить логотип известной фирмы с 12 тысяч ножей.



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