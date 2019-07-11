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Похожий на Зеленского человек залез на крышу Рады (фото)
Пользователь Михаил Голуб опубликовал в Facebook фотографию, на которой человек в костюме залез на крышу Верховной Рады.
«Зеленский записывает новое селфи-видео», — шутливо подписал снимки Голуб, намекая, что новый президент очень охотно делают селфи.
Мужчина действительно чем-то похож на президента Украины Владимира Зеленского. Он опирается на поручень, которым огорожен государственный флаг страны. На другом кадре он снимает селфи.
В комментариях пользователи предположили, что украинский президент «устал и решил уйти».
Напомним, что 10 июля Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Борисполь выгнал из зала секретаря Бориспольского городского совета Ярослава Годунко, назвав его «разбойником». Поводом стала информация СМИ о том, что ранее он был осужден по статье о причинении тяжких телесных повреждений.
Сначала Зеленский поинтересовался у самого фигуранта дела, правда ли это, а затем в грубой форме указал ему на дверь. «Иди гуляй», — сказал глава государства, после чего к чиновнику подошел сотрудник Управления государственной охраны, чтобы помочь ему выйти из зала заседаний.
В ответ Годунок назвал главу государства дебилом и собрался подать на него в суд. Он считает, что президент «не имеет морального права вести себя так».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в США девушка пыталась сделать снимок на фоне океана и погибла.
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