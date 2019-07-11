Жуткое ДТП на Прикарпатье: погибли маленькие дети (фото)

Происшествия

Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло на Прикарпатье вечером в среду, 10 июня, на трассе Стрый — Черновцы — Мамалыга. Как сообщает ГУ НП в Ивано-Франковской области, в селе Княжолука Долинского района произошло лобовое столкновение автомобилей Ford Focus и Kia Sportage.

— По предварительным данным, 35-летний водитель на Kia Sportage выехал на встречную полосу, где и столкнулся с другой машиной. В результате ДТП он, а также пассажиры Ford Focus — 33-летняя женщина и ее двое детей трех и пяти лет — были госпитализированы в реанимационное отделение Долинской центральной районной больницы. Несмотря на все усилия врачей, дети от полученных травм скончались, женщина в тяжелом состоянии, — уточнили в полиции.

Открыто уголовное производство, ведется следствие.

По информации местных изданий, в автомобиле Ford Focus специальных детских автомобильных кресел не было.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о смертельном ДТП, в котором погиб ребенок, в Харьковской области. На трассе Харьков — Красноград -Перещепино водитель Renault превысил скорость и налетел на отбойник, который буквально прошил машину насквозь.fakty.ua/310 935

Напомним, на днях на той же трассе случилось другое крупное ДТП. Из-за того, что водителю стало плохо за рулем, он выехал на встречную трассу, где столкнулся с грузовиком и рейсовым автобусом. А в июне под Харьковом выехавшее на встречку авто столкнулось с переполненным пассажирским автобусом.

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