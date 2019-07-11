Выборы в Раду: названы лидеры электоральных симпатий украинцев

Политика

С приближением даты досрочных парламентских выборов растет процент украинцев, определившихся со своими электоральными симпатиями. Последние социологические исследования от группы «Рейтинг» показывают, что в обновленную Раду есть шанс попасть у пяти партий. Ранее социологи прогнозировали, что в парламент нового созыва пробьются лишь четыре политсилы.

Опрос «Рейтинга» проводился 6−10 июля. За две недели до выборов 7,1% респондентов заявили, что голосовать не пойдут, еще 13,9% признались, что им трудно определить, какую из политсил поддержать, 1,2% собрались испортить бюллетень. Если же взять только тех респондентов, которые и готовы прийти на участки, и определились с симпатиями, то полученные результаты будут очень близки к тому, что можно будет видеть в день голосования. В группе определившихся политическая поддержка распределилась следующим образом:

«Слуга народа» — 47%;

«Оппозиционная платформа — За життя» — 11,6%;

«Европейская Солидарность» — 8,2%;

«Голос» — 6,6%;

«Батьківщина» — 6,4%.

Остальные политические силы, согласно опросу, остаются за чертой пятипроцентного проходного барьера. Ближе всех к этому рубежу подошла партия «Сила и честь», которую готовы поддержать 3,6% тех, кто собирается на выборы и определился.

Опрос проводился методом формализованного интервью «лицом-к лицу». Опрошены 2000 респондентов. Погрешность выборки составляет 2,2%.

Напомним, соцопрос «Иннмарк», проводившийся 29 июня — 4 июля, показал, что в Раду могут зайти восемь партий. А исследование от социологов «Социса» дает шансы на прохождение в парламент лишь четырем политсилам.

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