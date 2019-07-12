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На грани жизни и смерти: известная певица едва не погибла в авиакатастрофе
Американская актриса и певица Майли Сайрус, известная во всем мире по фильму «Ханна Монтана», едва не погибла по дороге на музыкальный фестиваль в Великобритании. Об этом пишет Cosmo.
Лайнер, на котором летели Майли, ее сестра и мать, попал в экстренную ситуацию. Воздушное судно никак не могло приземлиться. Оно дважды заходило на аварийную посадку. Это было связано с тем, что на пути оказался другой лайнер. Пилотам чудом удалось избежать столкновения.
Самолет в течение нескольких минут кружил в небе, после чего снова начал снижаться. Но ситуация повторилась. К счастью, и во второй раз лайнеры разлетелись, не задев друг друга. Воздушное судно приземлилось лишь с третьей попытки.
«Это было просто безумие. Майли сидит у меня на коленях, мама держит меня за руку, сидя в проходе. Все начинают сходить с ума, и никто не говорит нам, что происходит», — рассказала старшая сестра певицы Брэнди в своем подкасте.
«Я тряслась от страха, но пыталась сохранять спокойствие, ведь кто-то должен был», — с ужасом вспоминает Брэнди.
Напомним, что Майли Сайрус дочь известного кантри-исполнителя Билли Рэя. Помимо Брэнди, у звезды есть 19-летняя сестра Ноа, которая также стала популярной певицей. Музыкой увлеклись и ее братья: 30-летний Трэйс, 27-летний Кристофер Коди и 25-летний Брейсон. К слову, Майли очень привязана к семье и даже сделала татуировку с датой знакомства родителей.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в ноябре прошлого года Майли Сайрус представила клип на песню «Nothing Breaks Like a Heart» («Ничто так не разбивается, как сердце»), который сняла в Киеве.
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