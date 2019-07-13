Секс-скандал в Вашингтоне: Трамп открестился от своего друга-педофила (фото)

Мир

В США набирает обороты новый секс-скандал, в котором косвенно оказались замешаны Дональд Трамп, Билл Клинтон и другие влиятельные люди. Все они в разное время были близко знакомы с миллиардером и финансистом Джеффри Эпштейном, которого в начале июля официально обвинили в педофилии и продаже девушек в сексуальное рабство. В пятницу, 12 июля, к этому списку добавился еще один пункт — подкуп потенциальных свидетелей. Эпштейну, в случае признания его виновным, грозит заключение сроком до 45 лет. Учитывая, что миллиардеру сейчас 66 лет, это наказание может стать для него пожизненным.

Эпштейна задержала полиция 6 июля в аэропорту Тетерборо в штате Нью-Джерси. Он прилетел туда из Франции на личном самолете. Его адвокаты сначала заявляли, что все обвинения — старые. Расследование уже проводилось ранее, и Эпштейн заключил сделку с правосудием. Это было в 2008 году. И судить снова по одному и тому же делу нельзя.

Действительно, в 2008 году бизнесмен привлекали к суду в штате Флорида. Он получил в итоге 13 месяцев тюрьмы. Причем ему разрешили большую часть этого срока находиться на свободе. Он спокойно ходил на работу, Эпштейна часто видели в его офисе.

Почему же сейчас за него снова взялись? Джеффри Эпштейн, как утверждает прокуратура, развращал несовершеннолетних. Он приглашал девушек 14−16 лет к себе в гости. Проделывал это не только во Флориде, но и своем доме на Манхэттене в Нью-Йорке. Таких случаев было множество. Бизнесмен платил жертвам сотни долларов. Многие девушки затем, по его протекции, переходили в руки сутенеров и становились проститутками. Эпштейн также платил им деньги за то, что они помогали ему знакомиться со своими подругами, которые также становились жертвами педофила.

Миллиардер и раньше, и теперь утверждает, что никого не насиловал. Секс у него с девушками был, но по их согласию. И он был уверен, что все его подружки — совершеннолетние. Как они потом становились проститутками, Эпштейн понятия не имеет.

Такая позиция позволила ему добиться сделки с правосудием 11 лет назад. Все это время жертвы, их близкие, а также СМИ задавались вопросом, как такое стало возможно? Ответ напрашивался сам собой — деньги и власть решают все!

Джеффри Эпштейн знаком со многими влиятельными людьми. Он делал и продолжает делать щедрые пожертвования. Например, в 2003 году он попал во все заголовки, перечислив 30 миллионов долларов Гарвардскому университету в качестве частного пожертвования. Сейчас, кстати, выяснилось, что Эпштейн спонсировал частные школы, в которых учились некоторые из его жертв.

Джеффри Эпштейн родился в Нью-Йорке. Каким-то непонятным образом ему удалось устроиться на работу в частную школу Далтон на Манхэттене. Он преподавал там математику и физику. Администрация школы теперь говорит, что Эпштейн предъявил диплом об окончании университета. Однако прокуратура утверждает, что диплом был липовым. Руководство школы не удосужилось проверить документы.

Джеффри Эпштейн преподавал математику в школе

Уже тогда, в начале 70-х, некоторые ученики Далтона и преподаватели обращали внимание, на то, как Эпштейн ведет себя со старшеклассницами. Сейчас бы его поведение точно сочли бы сексуальными домогательствами. Но тогда ему все сошло с рук.

В 1976 году Джеффри начал работать в финансовой сфере. Его приняли на работу специалистом по трейдингу в инвестиционную банковскую компанию Bear Stearns. В 1980 году он стал партнером, то есть совладельцем.

Затем он основал собственную фирму J Epstein & Co. Она управляла активами клиентов на общую сумму свыше миллиарда долларов. Эпштейн стал своим человеком на Уолл-стрит. Жил на широкую ногу, что позволяло ему легко заводить знакомства. Некоторые даже сравнивали его с Гэтсби, героем романа Фрэнсиса Скотта Фицджеральда «Великий Гэтсби».

Газета The New York Times, когда разразился нынешний скандал, написала, что в 1990—2000-е годы Эпштейн был в дружеских отношениях с Дональдом Трампом, Биллом Клинтоном и принцем Эндрю, сыном Елизаветы II. Более того, принц Эндрю продолжал охотно встречаться с миллиардером уже после того, как Джеффри отсидел свои 13 месяцев в тюрьме. Похоже, члена королевской семьи это нисколько не смутило.

Билл и Хиллари Клинтон вообще отрицают, что когда-либо дружили с Эпштейном. Они знали его только как одного из филантропов, с которым иногда сотрудничали. Принц Эндрю пока никак не комментирует свое знакомство с миллиардером.

Когда Эпштейн впервые оказался под следствием, Трамп в беседе с журналистами заявил: «Я знаю Джеффа уже 15 лет. Потрясающий парень! С ним очень весело. Говорят даже, что он любит красивых женщин так же, как и я, и многие из них довольно молоды…»

Теперь 45-й президент США утверждает другое. Трамп подчеркивает, что уже лет 15 не общается с Эпштейном. Более того, он запретил миллиардеру появляться на своем частном курорте Мар-а-Лаго. И причиной было неприемлемое поведение Джеффри.

Видимо, чтобы окончательно снять все вопросы, Трамп жестко побеседовал с министром труда Алексом Акостой. Дело в том, что Акоста в 2008 году занимал пост генерального прокурора Флориды. Именно он курировал сделку с Эпштейном и согласился на мягкое наказание для миллиардера. После разговора с президентом министр подал в отставку. Так что в администрации Трампа снова произойдет замена.

Сейчас адвокаты Эпштейна бросили все силы на то, чтобы добиться от судьи разрешения освободить их клиента под залог. Разговоры о том, что обвинения устарели, уже не идут.

Прокурор это предвидел. Именно поэтому в деле появились обвинения в подкупе свидетелей. Как сообщают американские СМИ, Эпштейн предположительно перевел в конце 2018 года двум неназванным лицам 350 тысяч долларов. Этих людей могли вызвать на слушания в качестве свидетелей.

Джеффри Эпштейн, считает прокуратура, может бежать из США, если его освободят под залог

Нью-йоркская прокуратура настаивает на том, что Эпштейна нельзя отпускать под залог. У него есть дома не только в США, но и во Франции, Мексике, на Виргинских островах. Ему принадлежат 15 автомобилей и два самолета, один из которых легко пересекает пространство над Атлантическим океаном. Финансовое положение Эпштейна легко позволит ему не только выплатить любой залог, но и жить безбедно после освобождения в той стране, куда он тут же сбежит.

Судья должен заслушать аргументы обвинения и защиты 15 июля.

Еще одно неожиданное обвинение выдвинул против Эпштейна профессор колледжа Стейтен-Айленда Томас Волшо. Он пишет сейчас книгу о скандальном миллиардере. Волшо обращает внимание на то обстоятельство, что толком никто до сих пор не знает, как бывший учитель математики, подделавший к тому же диплом о высшем образовании, сумел сколотить свое состояние. Известны всего две-три сделки, заключенные Эпштейном. Но они принесли его фирме в общей сложности не более 100 миллионов долларов грязными.

Волшо намерен доказать, что Эпштейн шантажировал своих инвесторов и в итоге просто не возвращал им их деньги!

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