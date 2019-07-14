«Номера» Олега Сенцова: на Одесском кинофестивале представили трейлер нового фильма узника Кремля

Шоу-бизнес

В субботу, 13 июля, украинскому режиссеру Олегу Сенцову, которого незаконно удерживают в российской колонии, исполнилось 43 года. Это уже шестой день рождения, который Олег встретил в российских застенках.

В этот день на Одесском международном кинофестивале представили трейлер нового фильма Сенцова. «Номера» — полнометражная художественная лента, созданная по одноименной пьесе режиссера и сейчас находится на финальной стадии производства. Представленный в минувшем году в рамках питчинга ОМКФ проект впоследствии получил финансирование в 10 миллионов гривен от Министерства культуры Украины.

Фильм создавался под творческим руководством Олега Сенцова (посредством писем), который с 2014 года находится в исправительной колонии № 8 «Белый медведь» в городе Лабытнанги на севере России. Сорежиссером выступил Ахтем Сеитаблаев, украинский режиссер и актер крымскотатарского происхождения, известный по таким лентам как «Хайтарма», «Чужая молитва», «Киборги».

По жанру фильм — гротескно-сатирическая антиутопия, он повествует о существовании десяти обычных людей, так называемых «номеров» в замкнутой среде. День за днем они придерживаются устоявшихся правил их мира и подчиняют свое существование верховному Богу — Нулю, пока однажды один из номеров не решает разрушить систему.

Сопродюсером фильма выступили компания Аpple Film Production (Польша), а также польский продюсер и президент Польской киноакадемии Дариуш Яблонский.

«Для нас фигура Олега очень важна, потому что он свой самый яркий старт сделал на Одесском фестивале с фильмом „Гамер“. Несколько лет подряд мы делаем различные мероприятия, которые помогают тому, чтобы имя Олега постоянно звучало, чтобы было привлечено внимание к тому, что его незаконно удерживают за решеткой в России. Мы будем это делать, пока это необходимо», — сказала на презентации генеральный продюсер ОМКФ Юлия Синькевич.

Продюсер фильма «Номера» Анна Паленчук зачитала письмо-послание Сенцова из российской колонии создателям фильма.

«Олег знает, что сегодня, на его родном Одесском кинофестивале показывают трейлер его фильма. То есть он мысленно с нами», — сказала Паленчук.

Ахтем Сеитаблаев рассказал, что в ходе переписки с Сенцовым о фильме не все письма приходили вовремя. Он уточнил, что в письмах не могло быть и речи о политике. Режиссеры обсуждали исключительно создание фильма.

Тем временем у здания Генерального консульства РФ в Одессе, на Гагаринском плато, прошла акцию в поддержку Олега Сенцова. По словам организаторов, главная цель этого мероприятия — привлечение внимания общественности, призыв к людям не забывать об украинских заключенных в России.

Митингующие считают, что большинство украинцев, которые сейчас являются узниками Кремля, осуждены неправомерно — за то, что остались на стороне Украины после аннексии Крыма.

Напомним, после аннексии Крыма Россией Сенцов стал активным противником оккупации. 11 мая 2014 года его задержали сотрудники ФСБ России и арестовали в Симферополе, обвинив в подготовке теракта. Позже его перевезли в Москву, в следственный изолятор в Лефортово. Кинорежиссера обвинили в терроризме и незаконном хранении оружия. В материалах сфабрикованного дела он назывался организатором диверсионно-террористической группы.

В августе 2015 года российский суд приговорил Сенцова к 20 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

14 мая 2018 Олег Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных. Она длилась 145 дней.

Известный стилист Ильяс Сахтара в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ», прокомментировал образы гостей Одесского кинофестиваля.

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