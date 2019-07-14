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Лилия Ребрик назвала основные правила воспитания дочерей
В рамках Одесского кинофестиваля состоялся показ первой серии украино-латвийского сериала «Маркус». Впервые к производству отечественного продукта — многосерийной криминальной мелодрамы — детища канала «Украина» — присоединились кинематографисты из Латвии. Съемки сериала стартовали в конце мая в Риге и заканчиваются в конце июля в Киеве.
- Мы снимали картину, сюжет которой будет понятен абсолютно всем, — сказала «ФАКТАМ» продюсер Наталья Стрибук. — Она касается очень болезненной темы для всего мира — пропажи детей. Идея сериала родилась в Украине, а латвийская сторона с удовольствием ее поддержала. Это первый опыт ко-продукции для Латвии и, надеюсь, он будет успешным.
Режиссер сериала — Антон Азаров. В главных ролях снимались украинские и латвийские актеры: Александр Нейкенс, Рихард Лэперс, Лилия Ребрик, Агнесе Цируле, Ксения Мишина, Михаил Кукуюк.
- Я, как мама, постоянно думаю, что нам, родителям, надо делать, чтобы уберечь своих детей от ужасных трагедий и реалий, — призналась Лилия Ребрик. — У меня двое очаровательных девочек, которых я приучаю к элементарным правилам поведения с незнакомыми людьми, а старшей Диане мы установили на телефон приложение, которое всегда показывает, где она находится. Сейчас, прибегая к помощи кино, мы еще раз обращаем внимание общества на болезненную тему.
На поиски главного героя у съемочной группы ушло несколько месяцев. 11-летний Александр Нейкенс был найден на кастинге за четыре дня до старта работы над сериалом в Риге. У мальчика есть опыт работы в рекламе и эпизодическая роль в голландском сериале.
- Вся наша съемочная группа просто влюбилась в Александра, — признался автор идеи Игорь Волков. — После того, как он закончил съемки в сериале, собравшиеся на площадке пять минут аплодировали Саше. У мальчика несомненный талант и большое кинематографическое будущее.
Сериал «Маркус» был представлен в секции «Сериалы», которая уже восьмой год работает на Одесском международном кинофестивале, представляя премьеры осеннего телесезона.
Как сообщали «ФАКТЫ», на Одесском кинофестивале представили трейлер нового фильма Олега Сенцова «Номера».
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