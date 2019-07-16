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Задержан претендент на звание «короля» воровского мира Шишкан: что об этом известно

В ночь на понедельник, 15 июля, в своем доме в деревне Поповка Раменского района Подмосковья сотрудниками ФСБ России задержан 54-летний «вор в законе» Олег Шишканов, более известный в криминальной среде как Шишкан или Олег Раменский. Об этом пишет ИА «Прайм Крайм».

Сообщается, что при задержании один из приближенных Шишканова — Эдуард Хорьков — оказал сопротивление и сломал оперативнику ногу.

По словам источника, задержание Шишканова проведено в рамках расследования уголовного дела о похищении и убийстве в ночь с 20 на 21 февраля 2012 года депутата Заксобрания Раменского района Татьяны Сидоровой и трех ближайших членов ее семьи. Именно Шишканова, с которым у погибшей после долгих лет совместного ведения дел произошел конфликт, следствие считает заказчиком преступления.

Кроме того, задержанному предъявлено обвинение по новой ст. 210.1 УК РФ (Занятие высшего положения в преступной иерархии).

В то же время при аресте Олег Шишканов отказался раздеваться и показывать следователям татуировки, пишет mk.ru.

Как отмечает издание, по татуировкам Шишкана сотрудники правоохранительных органов смогли бы установить, является он вором в законе или нет.

По данным агентства «Прайм Крайм», уроженец Раменского Олег Шишканов является одним из самых известных и авторитетных «славянских» воров «в законе» и принадлежит к элите российского преступного мира. Свой пока единственный срок — 10 лет за умышленное убийство — Шишканов отсидел в 80-е. После «коронации» в 1992 году к уголовной ответственности Шишканов ни разу не привлекался. Последний раз милиция задерживала его 23 года назад. Если теперь вина Шишканова будет доказана, остаток дней вор «в законе» может провести в тюрьме.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после убийства Деда Хасана Шишкана даже прочили в новые «короли» «воров в законе». Однако не сложилось, а сейчас из-за непрекращающегося давления на блатных со стороны властей, как в России, так и в соседних странах, вопрос о лидерстве вовсе отошел на второй план.

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