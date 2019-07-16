Украина

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о «самой красивой», по его мнению, партию, за которую стоит голосовать на парламентских выборах 21 июля. При этом название партии из уст главы государства не прозвучало. Почти предвыборный ролик он записал за рулем электрокара Tesla.

Президент выразил уверенность в том, что партия, к которой он «очень хорошо относится», одержит победу на выборах и тогда в Украине появится «нормальный» парламент и «правительство специалистов».

Для этого он посоветовал украинцам быть внимательными на избирательных участках и не голосовать «за аферистов и мошенников». Для этого, объяснил Зеленский, нужно выбирать в бюллетене не аббревиатуры ПП, ЧП и др., а наименование «политическая партия».

Напомним, накануне в сети разгорелись жаркие споры из-за видео Зеленского, в котором он попытался оправдаться за ЧП со своими кортежами. В т.ч. президенту напомнили о его обещаниях отказаться от помпезности.

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