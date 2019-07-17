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Несколько лишних килограммов веса продлевают женщине жизнь: диетолог объяснила, в чем секрет

Наличие небольшого избытка жира может быть более полезным в плане продления жизни для женщины, чем отсутствие в теле жировых запасов. Такое мнение озвучила российский диетолог Елена Соломатина, пишет московское издание.

По словам эксперта, проведенное американскими учеными из Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна исследование показало, что наличие небольшого лишнего жирка на бедрах у женщин уменьшает риск сердечных заболеваний на 40% по сравнению с обладательницами узких бедер.

Также диетолог считает, что жир действительно может быть полезным для здоровья и более долгой продолжительности жизни.

«При отсутствии жира в клетках здоровье организма находится под угрозой», — констатировала специалист.

Елена Соломатина пояснила, что огромная польза жира для организма заключается в том, что он восполняет состав клеточной мембраны, от целостности и активности которой зависит защита от заболеваний. По этой причине женщины, имеющие 2−4 лишних килограмма, живут дольше, чем те, у кого имеется дефицит жировой массы.

Полезное влияние жира на здоровье и долголетие специалист связывает с эволюционными механизмами.

«С древних времен лучше выживали здоровые люди с жировыми отложениями и наличие лишнего веса считалось признаком хорошей генетики. Еда не была постоянной и тяжело доставалась, а при наличии жира у человека было легче выжить в голод», — поделилась мнением диетолог.

В то же время диетолог уточнила, что полезными являются только бурый и подкожный жир, присутствующий в клетках организма.

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