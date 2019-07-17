В Киеве "заминировали" станцию метро "Дворец спорта"

Происшествия

В среду, 17 июля, киевское метро «заминировали» в очередной раз. Закрыта одна из центральных станций метро — «Дворец спорта». Как сообщили в «Киевском метрополитене», после поступившего на пульт анонимного звонка о минировании станцию «Дворец спорта» и пересадку на станцию «Льва Толстого» закрыли на вход-выход.

Пока работают специалисты, в столичной подземке приносят извинения пассажирам за временные неудобства.

Ранее сообщалось, что в киевском метро не далее как в июне «минировали» сразу несколько станций, а также роддома и супермаркеты. Зафиксирована целая волна «минирований» по Украине. В полиции указывают, что значительное количество сообщений о минировании объектов в Украине поступило с IP-адреса юридического лица, зарегистрированного в России.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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