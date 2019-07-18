Десятки детей из Харькова отравились на отдыхе в Яремче: первые подробности ЧП

Происшествия

Массовое отравление зафиксировано в четверг, 18 июля, на Прикарпатье, в частной усадьбе «У Марьяна и Назара», расположенной в городе Яремче. Шестерых детей госпитализировали в Яремчанскую городскую больницу с предварительным диагнозом «пищевая токсикоинфекция». Напомним, из-за массового отравления детей под Одессой руководству лагеря сообщили о подозрении.

— Установлено, что 29 детей и семеро взрослых приехали сюда из Харькова на отдых. 17 июля группа отправилась на экскурсию в горы. Поэтому всем выдали сухой паек: бутерброды с сыром, колбасой и маслом, вареные яйца. В четверг, 18 июля, отдыхающие стали жаловаться на рвоту, боль в животе, повышение температуры до 37—38,5 градуса. Шестеро детей экстренно госпитализировали в Яремчанскую городскую больницу. Всем им поставили предварительный диагноз «пищевая токсикоинфекция», — сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области.

Создана комиссия по расследованию факта отравления. Уже установлено, что данное учреждение не зарегистрировано как оператор рынка пищевых продуктов и не проверялось на соблюдение требований к питанию и оздоровлению детей. Ведется санитарно-эпидемиологическое обследование учреждения.

Этим летом пищевые отравления детей в местах отдыха и оздоровления происходят, к сожалению, слишком часто. Так, в Коблево владельцы частного лагеря попытались справиться с последствиями отравления собственными силами и скрыть инцидент от родителей детей. А в Луганской области полиция выясняет обстоятельства и причины госпитализации в инфекционное отделение 18 человек, из которых 15 — дети. В июне в летнем лагере на Буковине отравились десятки детей.



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