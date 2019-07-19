Мир

Агрессору тут не место: Путина не пригласили в Польшу на мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой

Правительство Польши подтвердило, что не будет приглашать президента России Владимира Путина в Варшаву в сентябре на памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Впервые об этом стало известно еще в марте. Тогда канцелярия президента Польши Анджея Дуды заявила, что приглашения получат только партнеры республики по Евросоюзу и страны, участвующие в программе «Восточное партнерство». В частности, согласован визит в Польшу президента Украины Владимира Зеленского.

Такое решение вызвало недовольство в Москве. МИД России заявил, что «с недоумением воспринял» нежелание польского руководства приглашать Путина.

В четверг, 18 июля, заместитель премьер-министра Польши Яцек Сасин в эфире радиостанции Polskie Radio 24 четко высказал позицию правительства страны по данному вопросу.

«Я думаю, что было бы неуместно отмечать годовщину начала вооруженной агрессии против Польши с участием лидера, который сегодня обращается со своими соседями такими же методами. Путин — лидер страны, которая осуществляет вооруженную агрессию против своих соседей», — подчеркнул Сасин.

Далее вице-премьер Польши сообщил, что на церемонию в Варшаве с большой долей вероятности прибудет президент США Дональд Трамп. Эта информация, по его словам, пока неофициальная. «Однако мы можем с большой степенью уверенности сказать, что этот визит состоится», — добавил Сасин.

Он также подтвердил, что все приглашения уже отправлены. В числе тех, кто их получил, есть и канцлер Германии Ангела Меркель. Ее присутствие пока Берлин не подтвердил, но в Варшаве настроены оптимистично.

Таким образом, считает Сасин, памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны в Варшаве «будут иметь международный масштаб».

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