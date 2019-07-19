Садовый записал ролик на конопляном поле (видео)

Политика

Лечебное как средство против стресса и полезное для тех, кто имеет лишний вес или повышенный уровень холестерина. Лидер «Самопомочі» Андрей Садовый разместил на своей странице в Facebook видеоролик, в котором популяризирует конопляное масло украинского производства.

«Богатое антиоксидантами, поэтому приглашаю не стыдиться, а каждый день употреблять масло из конопли. Это очень полезно. Наш, украинский продукт», — говорит в видео Садовый.

По словам политика, ролик снят на плантациях технической конопли (легальных!) в Глуховском районе Сумской области.

«Ездил туда к мэру Мишелю Терещенко, который на мажоритарном округе от „Самопомочі“ бьется с адептом „русского мира“ Деркачем», — написал Садовый.

Напомним, 18 июля в эфире ток-шоу «Право на владу» Андрей Садовый назвал местного феодала Деркача основным оппонентом Мишеля Терещенко.

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