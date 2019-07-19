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В Коблево избили оператора популярного телешоу «Ревизор» (фото, видео)
Избиением телеоператора закончилась съемка очередного выпуска реалити-шоу «Ревизор» («Новый канал»). На этот раз объектами изучения качества продукции и услуг были торговые точки курортной причерноморской зоны Коблево в Березанском районе Николаевской области.
Как сообщает местный сайт koblevo-info, вначале «ревизоры» общались с отдыхающими, изучали обслуживание в массажных точках в районе «Мама Пляжа». Журналистов заинтересовала Молдавская зона отдыха. Кроме того, съемочная группа побывала на рынке еды и домашних вин. Здесь и произошел скандал. По информации издания, когда тут собирались огласить результаты «ревизии», между съемочной группой и продавцами рынка произошел конфликт, в результате которого на место прибыли карета скорой помощи и полиция.
По информации «ФАКТОВ», некий мужчина, недовольный тем, что его снимают, ударил оператора в лицо, от чего тот упал. Поначалу местные СМИ сообщили, что его увезли в больницу. Однако по уточненной информации, телеоператор после осмотра медиками от госпитализации отказался.
Как сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникации полиции, пострадавший написал заявление в Березанский райотдел полиции. Открыто уголовное производство по признакам ст. 171 УК Украины «Препятствование законной профессиональной деятельности журналистов». Санкция статьи предусматривает штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.
Известно, что хулиган, ударивший оператора, сбежал. Пока его личность не установили. В полиции говорят, что тележурналисты сообщили, что отсняли сам конфликт, однако правоохранителям для установления всех обстоятельств происшедшего видео отдать отказались.
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