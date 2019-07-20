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Шпион оказался еще и насильником: бывший сотрудник МВД 5 лет работал на российские спецслужбы (фото, видео)

Следователи СБУ совместно с военной прокуратурой Полтавского гарнизона задержали бывшего сотрудника Министерства внутренних дел, жителя Кременчуга Полтавской области, работавшего на ФСБ РФ. Как сообщается на странице ведомства в Facebook, мужчина был завербован российскими спецслужбами в 2014 году в Крыму.

Агент ФСБ, выполняя задания кураторов, используя личные связи, собирал информацию, представляющую интерес для страны-агрессора: о деятельности воинских частей на территории Полтавщины, о мобилизационном резерве, добровольцах и волонтерах региона, принимавших участие в АТО/ООС, о национально-патриотических движениях и настроениях граждан. Собранные данные отправлял через отработанные сотрудниками ФСБ каналы электронной связи, а также через кураторов, с которыми встречался на территории Крыма либо РФ.

Во время проведения санкционированного обыска по месту жительства предателя были изъяты неопровержимые улики, подтверждающие его причастность к противоправной деятельности, направленной на подрыв суверенитета государства. А именно: электронные носители информации, на которых обрабатывались и хранились собранные данные и документальные материалы, компьютерная техника, средства связи, которые использовались для контактов с представителями российских спецслужб, а также деньги — свыше 9 тысяч долларов и 5 тысяч российских рублей, которые он получил за противоправную деятельность.

Как удалось узнать полтавскому телеканалу «Центральный» у военного прокурора Полтавского гарнизона Павла Юхимовича, задержанный работал на страну-агрессора под вымышленным именем «Дементий», раз в полгода ездил в Крым, где получал денежное вознаграждение.

Сам «Дементий» утверждает, что он был завербован в Алуште сотрудниками ФСБ России.

А военные прокуроры уточняют: во время отдыха в Крыму он имел интимную связь с женщиной, которая обвинила его в изнасиловании. Бывшие сотрудники СБУ, изменившие присяге на верность Украине и перешедшие на сторону оккупантов, пообещали ему не дать делу ходу в обмен на «слив» информации стратегической важности.

Задержанному объявлено подозрение в государственной измене, что наказывается лишением свободы на срок от 12 до 15 лет.

Как сообщали «ФАКТЫ», сотрудники СБУ разоблачили жительницу Днепра, которая под руководством российских спецслужб пыталась повлиять на ход и подготовку парламентских выборов в Украине.

Фото УСБУ в Facebook

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