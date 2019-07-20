Происшествия

Шоу не удалось: оккупантов постигла крупная неудача в Керченском проливе (фото, видео)

Россияне решили устроить форсирование Керченского пролива на бронемашинах, но шоу не получилось. В рейде участвовала группа из трех БРДМ, но на полпути в одной из машин заглох двигатель и обнаружилась течь.

Боевая техника была отправлена с Таманского полуострова к крымскому побережью. На середине дистанции обнаружилось, что в одну из бронемашин начала поступать вода.

Пришлось высылать спасательный катер, чтобы отбуксировать вышедшую из строя технику к берегу.

Инициатива устроить рейд в Керченском проливе принадлежала организации «Военно-техническое общество». Предполагалось, что старая бронетехника продет через Керченский пролив, затем на БРДМ развернут красные знамена и в таком виде техника сойдет на побережье оккупированного Крыма. Из-за поломки бронемашины высадка прошла скомканно, возле Керчи бронемашины встречали немногочисленные любители исторических реставраций.

Напомним, ранее стало известно, что даже головной фрегат военно-морского флота России не отправляется в дальнее плавание без буксировочной техники.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter