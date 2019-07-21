Политика

Онищенко таки не пустили на выборы: Верховный суд принял решение по скандальному беглецу

Депутата-мигранта Александра Онищенко после долгих судебных тяжб все-таки не пустили на выборы. Последнее слово сказал Верховный суд Украины (ВСУ). Судьи ВСУ решили отменить решение своих коллег из Шестого апелляционного административного суда Киева. Таким образом, Онищенко не будет зарегистрирован кандидатом в депутаты.

Итоговое судебное решение было вынесено 21 июля. ВСУ признал, что Шестой апелляционный суд ошибся в оценке всех обстоятельств дела и в результате принял неправомерное решение по Онищенко.

Депутат Верховной Рады восьмого созыва Александр Онищенко собирался вернуться в обновленный парламент. В Раду политик решил идти мажоритарщиком по 93-му округу (Киевская область). Трудности возникли уже на этапе регистрации кандидатом. ЦИК указала Онищенко, что он не выполнил пункт о постоянном проживании в Украине в течение последних пяти лет.

Чтобы оправдать свое отсутствие на родине, Онищенко предъявил комиссии письмо от федерации конного спорта. В письме утверждалось, что депутат участвует в международных соревнованиях, а потому вынужден находиться за рубежом ради турниров и тренировок.

ЦИК отказалась регистрировать Онищенко кандидатом. Верховный суд подтвердил, что комиссия поступает правильно. Тем не менее, появилось решение Шестого апелляционного суда с требованием внести фамилию Онищенко в бюллетени. ЦИК подала апелляцию и менее чем за сутки до даты голосования выиграла дело.

Напомним, «ФАКТЫ» следят онлайн за самыми важными новостями о выборах, отслеживают резонансные нарушения и первые результаты голосования.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter