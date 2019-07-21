Зеленский рассказал, каким видит нового премьера (видео)

Украина

Президент Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой пришли на свой избирательный участок. Голосуют Зеленские традиционно на Оболони, по адресу проспект Героев Сталинграда, 2, в Колледже морского и речного флота.

На участке собрались журналисты. Также на месте дежурит много правоохранителей.

Зеленские получили бюллетени для голосования и направились в кабинки. Президента сопровождала охрана, которая все время просила избирателей сделать проход, чтобы президент мог выйти после волеизъявления.

Первой поставила отметки в бюллетенях Елена Зеленская. Ей пришлось подождать мужа. Затем под объективы пара опустила бюллетени в урны для голосования.

Зеленский ответил на несколько вопросов. В частности, корреспонденты спросили его о том, как он прогнозирует результаты выборов. На что президент сказал, что надеется, что эти выборы будут честными и справедливыми. А все решат люди, которые покажут свое отношения к той или иной политсиле.

В новом парламенте, в котором, по мнению Зеленского будут, в основном, новые лица, одним из первых будет рассмотрен вопрос о снятии неприкосновенности с народных избранников.

Будущего премьера Зеленский видит профессиональным экономистом, который не был на ключевых должностях в Раде, правительстве и не возглавлял никакую партию. Он сказал, что уже знает такого человека и ведет консультации.

Вспомнил Зеленский и о погибших сегодня на Донбассе военных, которые подорвались на мине боевиков. Сказал, что проводится расследование ЧП. Говорил об освобождении заложников, о том, что ведутся переговоры, но вопрос сложный.

Корреспонденту, который спросил, почему президент так поздно приехал на избирательный участок, президент ответил, что просыпается в 6 часов утра, но сегодня утром у него уже была деловая встреча.

Кто-то из журналистов попросил Зеленского ответить, за кого тот отдал свой голос, президент засмеялся и напомнил свой поступок на президентских выборах 21 апреля, за который ему пришлось отвечать перед законом.

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