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Политика

Полиция предупреждает: на Харьков движутся автобусы с "титушками"

14:32 21 июля 2019 648
автобус
Инф. «ФАКТОВ»

На Харьков движется группа подозрительных автобусов. Везут они молодых людей спортивного телосложения, которые не могут внятно объяснить цель своей поездки в областной центр.

автобус

Колонна автобусов была остановлена утром 21 июля в окрестностях Изюма. Номера на транспортных средствах имеют киевскую, донецкую и харьковскую регистрацию. Молодые пассажиры отказались объяснять полиции, с какой целью прибыли в Харьковскую область. Сейчас проверяется, не могут ли молодые граждане готовить силовые акции на каком-то из избирательных участков.

автобус

Автобусы уже покинули территорию района и проследовали в направлении Харькова.

Напомним, перед днем голосования полиция получила более 800 заявлений о нарушениях в ходе предвыборной кампании. Не обошлось без нарушений и в день выборов. Подробно об этом в разделе Выборы в Раду 2019: как проходит голосование (фото, видео).

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