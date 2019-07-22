Солнце в созвездии Льва: чего ждать людям, родившимся в июле-августе

Стиль жизни

С вступлением Солнца в новое созвездие зодиакального круга 23 июля вступает в свои права знак Льва. Что представляют собой рожденные под ним люди и что их ждет в ближайшем будущем, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала известный астропсихолог Валентина Виттрок. Ранее астропсихолог рассказала, о главных чертах характера людей, родившихся до 1 августа.

— Лев — пятый знак Зодиака, под ним рождаются, пожалуй, самые яркие и колоритные люди, — говорит Валентина. — При встрече вы узнаете их сразу: горделивые, с широкими жестами — как в прямом, так и в переносном смысле — и царственными манерами. Они роскошно одеты и разговаривают громким голосом, ничуть не смущаясь, что могут помешать окружающим. Львов справедливо называют гедонистами — они любят чувственные удовольствия, вкусную еду, дорогую брендовую одежду, автомобили представительского класса и комфортные условия жизни. Для них очень важно чувствовать самим и давать понимать другим, что они — в силу своего статуса и финансового благополучия — могут позволить себе все самое лучшее.

Среди положительных качеств характера Львов можно назвать щедрость, общительность — подчас навязчивую, неспешность и отсутствие суетливости. Среди отрицательных: тщеславие и стремление — иногда любой ценой — получить власть и богатство. Львы чрезвычайно падки на лесть: они не умеют воспринимать себя адекватно, поэтому любой, даже заведомо лживый комплимент считают истиной в последней инстанции. И в этом смысле Лев — это диагноз, который можно поставить представителям знака от рождения, слишком уж много у них странностей.

— Насколько для представителей этого знака важна карьера?

— Львы часто занимают должности руководителей, на которых выглядят на своем месте. Если же по какой-то причине представителю знака не удается стать начальником, то несчастнее человека просто невозможно себе представить. Вы вряд ли встретите Льва, который будет кому-то прислуживать, зато у представителей знака огромное количество вассалов и сателлитов. Причем зачастую они окружают себя сомнительными людьми, которые пользуются ими, делая вид, что испытывают к ним искренние чувства — например, почтение или уважение, хотя на самом деле это совсем не так.

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— Чем зодиакальные Львы отличаются от Львиц?

— Мужчины-Львы — прирожденные лидеры, от них буквально исходит энергия власти. Они также стремятся к богатству и славе, и в большинстве случаев получают желаемое. Мужчина-Лев общителен, вокруг него всегда много людей. Он не сутулится — ходит с расправленными плечами и горделиво поднятой головой, у него мудрый и спокойный взгляд и аристократические движения. Лев элегантен и со вкусом одет.

Впрочем, в личной жизни они тоже превосходят представителей других знаков: если вы встретите альфа-самца, можете не сомневаться — перед вами Лев. Ухаживая за женщиной, они готовы на самые впечатляющие поступки — могут, как Паратов из «Бесприданницы», бросить в лужу дорогую шубу, чтобы любимая женщина не промочила ноги. Но, дав ему хотя бы минимальный повод для ревности, женщина увидит небо в алмазах — в этом состоянии он способен дойти до патологии.

Спутницей жизни мужчина-Лев хочет видеть скромную и покорную домохозяйку, которой он будет диктовать, как себя вести, что носить и даже как краситься — точнее, вообще не делать этого. В семье Лев — домостроевец и диктатор, но эти его качества компенсируются редкостной преданностью — за своих близких он готов отдать жизнь, причем в прямом, а не в переносном смысле слова.

Львиц даже внешне легко отличить от представительниц других знаков Зодиака — у них кошачий взгляд, красный лак на ногтях и сильный запах духов: если в лифт заходит женщина, которая, кажется, вылила на себя половину флакона, можете не сомневаться — перед вами представительница именно этого знака. Львицы, в отличие от Львов, более спокойны и инертны, наполеоновских планов они не строят, зато более уверены в себе и крепко стоят на ногах, тогда как мужчины этого знака часто витают в облаках, из-за чего их заносит.

Впрочем, и на Львиц иногда находит, если можно так сказать, — как затмение на Солнце: в такие периоды женщины-Львы способны на неадекватные поступки. К счастью, как и затмения, подобное состояние длится у них недолго, после чего они возвращаются к нормальной, спокойной жизни.

У мужчин с непримечательной внешностью и пустым кошельком практически нет шансов обратить на себя внимание Львицы. Исключением станет разве что представитель сильного пола, обладающий незаурядным чувством юмора. Поскольку у женщины-Льва оно практически отсутствует, она ценит его в других.

Наркотиком для Львиц, без которого они не могут прожить и дня, являются комплименты — человека, который постоянно их захваливает, они будут считать лучшим другом. Зачастую представительницы знака флиртуют с мужчинами только потому, что те восхищаются ими и поют им дифирамбы, даже если авторы дифирамбов им совершенно не нравятся.

Не меньше шансов покорить Львицу будет и у тех, кто сможет преподносить ей дорогие подарки. В любви представительницы знака ведут себя в полном соответствии со своим тотемом: играют с влюбленным в них объектом, как кошка с мышкой, а когда жертва уже почти не дышит, равнодушно бросают ее на произвол судьбы. Выйдя замуж, Львица всю оставшуюся жизнь будет напоминать своему несчастному избраннику, как облагодетельствовала его. Самое страшное испытание для нее — скука, женщина-Лев бежит от нее, как черт от ладана.

— Что ждет представителей знака Льва в ближайшее время?

— Перспективы у них более радужные, чем у их соседей по Зодиаку. Уже 29 июля в их знак зайдет Венера, что говорит о том, что у них, как говорят в народе, наступят именины сердца — они окажутся в центре внимания окружающих, что для Львов очень важно и приятно. Они также будут получать подарки — как от конкретных людей, так и от судьбы в целом. Кстати, в августе Венера во Льве сделает благоприятный аспект к Юпитеру в Стрельце, что значительно облегчит жизнь не только Льву, но и другим огненным знакам — Овну и Стрельцу.

Августовский роман Львов может привести к тому, что в сентябре отношения будут оформлены официально, а там и до появления потомства недалеко. Успех в финансовой сфере к концу года сделает их более чем состоятельными людьми.

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