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Нам никто не нужен: у Зеленского пафосно ответили по поводу коалиции
В партии «Слуга народа» задумались о создании монокоалиции в Верховной Раде. Об этом на брифинге заявил глава политсилы Дмитрий Разумков. По его словам, окончательный формат коалиции будет зависеть от конечных результатов подсчета голосов. Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назвал потенциальным партнером по коалиции партию «Голос» Святослава Вакарчука.
«Пока говорить о коалиции, видимо, не приходится, поскольку мы видим достаточно неплохие наши результаты. И мы еще не до конца видим результаты наших коллег или оппонентов по Верховной Раде», — заявил политик, призвав не бояться узурпации власти «Слугой народа».
При этом он подчеркнул, что партия сможет сотрудничать только с политическими силами, которые будут демонстрировать сходные идеологические взгляды и с ними не будет расхождения «в базовом видении развития нашей страны».
Разумков также отметил, что в партии «есть по 2−3 человека на каждую должность», поэтому вопрос о том, какие должности может получить партия «Голос», назвал преждевременным.
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Напомним, «ФАКТЫ» сообщали, когда Рада IX созыва соберется на первое заседание.
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