Политика

«Слуги народа»: кто прошел в Раду по партийному списку

Центризбирком в ближайшее время обнародует окончательные итоги досрочных парламентских выборов в Верховную Раду, которые состоялись 21 июля 2019 года. По итогам подсчета 95 процентов протоколов голосования, пропрезидентскую партию «Слуга народа» поддержали 43,15 процента избирателей. А это значит, что народными депутатами по списку этой политсилы могут стать 124 кандидата. Кто они? «ФАКТЫ» предлагают познакомиться с будущими законодателями.

1. Дмитрий Разумков — лидер партии «Слуга народа». Сын бывшего замсекретаря СНБО, помощника Леонида Кучмы Александра Разумкова. Дмитрию Разумкову 35 лет, окончил Киевский институт международных отношений по специальности «Международные экономические отношения» и Национальный университет государственной налоговой службы по специальности «Правоведение». Работал в Министерстве регионального развития, службе вице-премьера, советником председателя Кировоградской областной госадминистрации. С 2006 года занимается политконсалтингом. Партию «Слуга народа» и ее избирательный список возглавил в мае 2019 года после инаугурации Зеленского и его указа о роспуске Верховной Рады VIII созыва. Считается одним из вероятных кандидатов на пост спикера парламента следующего созыва.

2. Руслан Стефанчук — представитель президента Владимира Зеленского в Верховной Раде. Доктору юридических наук, заслуженному деятелю науки и техники Украины Стефанчуку 43 года. Выпускник Хмельницкого института регионального управления и права. Бывший помощник нардепа от БПП Анатолия Матвиенко, экс-советник вице-премьера Степана Кубива. Идеолог партии «Слуга народа».

3. Ирина Венедиктова — заведующая кафедрой гражданско-правовых дисциплин юридического факультета Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина. Профессор, доктор юридических наук. 40 лет.

4. Давид Арахамия — предприниматель, волонтер. Известен интернет-сообществу под псевдонимом Давид Браун. Директор украинского филиала ІТ-компании Template Monster (США), автор «Народного проекта» в поддержку украинской армии. Награжден президентом Порошенко орденом «За заслуги» ІІІ степени. 40 лет.

5. Галина Янченко — общественный деятель, эксперт по антикоррупционной политике. Работала аналитиком общественной организации «Центр противодействия коррупции», основала ОО «Антикоррупционный штаб». 31 год.

6. Михаил Федоров — 28-летний руководитель диджитал-направления штаба партии «Слуга народа». Также является руководителем маркетингового агентства Smmstudio в Запорожье. Федорова называют создателем всей сети «собственных медиа» Зеленского, в том числе пул каналов в YouTube, Instagram и Facebook. Курирует реализацию президентской программы «Страна в смартфоне».

7. Александр Корниенко — один из основателей и руководителей Союза инициативной молодежи, «Молодой тренер года-2009» по версии Молодежного рейтинга года. 35-летний Александр Корниенко провел более 100 обучающих мероприятий для молодежи и третьего сектора.

8. Анастасия Красносельская — эксперт Центра противодействия коррупции, а также, эксперт по вопросам поддержки НПО за счет бюджетных средств и налоговых стимулов для НПО. 35 лет.

9. Александр Ткаченко — 53-летний журналист, продюсер. С 2008 года — генеральный директор «1+1 медиа».

10. Жан Беленюк — спортсмен, олимпийский призер по борьбе. Родился в 1991 году в Киеве. В 2016 году стал серебряным призером летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.

11. Сергей Бабак — директор образовательных программ Украинского института будущего, замдиректора Государственного научного учреждения «Центр морской геологии, геоэкологии и осадочного рудообразования НАН Украины, 40 лет.

12. Владислав Криклий — начальник Главного сервисного центра МВД Украины. Работал также в инвестиционно-банковской сфере и в компании Tickets.ua, занимающейся автоматизацией процессов электронных платежей. 33 года

13. Елена Шуляк — генеральный директор компании Midland Development Ukraine, сертифицированный аудитор с 1999 года. Живет в Киеве. 43 года.

14. Дмитрий Наталуха — юрист, общественный деятель. В период с 2007 по 2013 год работал в различных юридических компаниях, среди которых Spenser & Kauffmann, Baker McKenzie, «Ильяшев и Партнеры». 31-летнего Дмитрия Наталуху считают одним из ближайших соратников Михеила Саакашвили.

15. Елизавета Ясько — основательница Yellow Blue Strategy, выпускница Школы публичного администрирования Оксфордского университета. Живет в Киеве. 28 лет.

16. Алексей Оржель — председатель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики. Окончил Институт энергосбережения и энергоменеджмента НТУУ КПИ, магистр. 35 лет.

17. Андрей Герус — представитель президента Зеленского в Кабинете министров. Бывший член Нацкомиссии по регулированию энергетики. 33 года.

18. Михаил Радуцкий — советник мэра Киева Виталия Кличко. Соучредитель медицинского центра «Борис». 50 лет.

19. Денис Монастырский — эксперт программы реформирования правоохранительной и судебной систем Украинского института будущего (UIF), блогер. Был членом конкурсной комиссии по избранию руководства Государственного бюро расследований. 39 лет.

20. Даниил Гетманцев — профессор кафедры финансового права юридического факультета Киевского национального университета им. Т. Г. Шевченко. 41 год.

21. Денис Малюська — юрист, специалист по развитию частного сектора, консультант группы Всемирного банка. Живет в Киеве. 37 лет. .

22. Андрей Холодов — заместитель директора ООО «Текам Плюс». В СМИ пишут, что он является кумом супруги Медведчука Оксаны Марченко. 46 лет

23. Гео Лерос — внештатный советник президента Зеленского, режиссер, арт-проект «Арт Юнайтед Юз». 30 лет.

24. Сергей Кальченко — кандидат юридических наук, адвокат, адвокатское объединение «Хиллмонт Партнерс». Живет в Киеве. 54 года.

25. Максим Ткаченко — руководитель ООО «Квартал-Концерт», а также концертный директор Тины Кароль и продюсер группы «БеZOбмежень». Живет в Киеве. 36 лет.

26. Егор Чернев — предприниматель, участник проекта «Новые лидеры». Живет в Киеве. 34 года.

27. Святослав Юраш — временно безработный, бывший глава коммуникаций творческого объединения Babylon'13. Живет во Львове. 23 года.

28. Павел Сушко — основатель и генеральный продюсер кинокомпании Prime Story Pictures, продюсер фильма «DZIDZIO Контрабас», давний приятель Владимира Зеленского. 39 лет

29. Ирина Верещук — президент общественной организации «Международный центр балтийско-черноморских исследований и консенсусных практик. Центр политического диалога». Живет в Киеве. 39 лет.

30. Александр Кубраков — руководитель сектора телекоммуникаций и IT Офиса эффективного регулирования. Живет в Киеве. 36 лет.

31. Юлия Диденко — коммерческий директор ООО «Рекламное агентство «ВМЕСТЕ». Живет в Киеве. 41 год.

32. Дмитрий Соломчук — директор ЧП «Фирма «Агро-Центр». Живет в Ровно. 38 лет.

33. Михаил Ананченко — помощник мэра Сум, член партии «Слуга народа». Живет в Сумах. 24 года.

34. Анна Коваленко — предприниматель, ранее работала журналистом ТРК «Радио Эра» и канала СТБ. Живет в Буче Киевской области. 28 лет.

35. Владлен Неклюдов — прокурор отдела надзора за соблюдением законов органами, которые ведут борьбу с организованной преступностью в Днепропетровской области. Живет в Днепре. 45 лет.

36. Игорь Кривошеев — предприниматель, работает в агентстве по организации свадеб ComedyOrg event, член партии «Слуга народа», участник проекта «Лига смеха». Живет в Ужгороде. 34 года.

37. Сергей Ионушас — предприниматель, директор юридической фирмы «Гелон». Живет в Киеве. 39 лет.

38. Александр Завитневич — директор ООО «Смелянский литейный завод» (Черкасская область). Живет в Киеве. 46 лет.

39. Вадим Струневич — директор ГП «Производственно-техническая фирма». Живет в Киеве. 36 лет.

40. Владимир Воронов — директор брендингового международного агентства Воронова Владимира, член «Слуги народа». Живет в Киеве. 40 лет.

41. Юрий Аристов — директор ООО «Атлантик-ЮММА», специализирующейся на импорте живых морепродуктов и охлажденной рыбы. Живет в Киеве. 44 года.

42. Юрий Кисель — директор ООО «Растр». Живет в Кривом Роге. 56 лет.

43. Вадим Галайчук — директор ООО «Хиллмонт Партнерс», юрист предвыборного штаба Зеленского. Живет в Киеве. 48 лет.

44. Артем Ковалев — генеральный директор информационного агентств УНИАН, которое входит в холдинг «1+1 Media», финдиректор компании «1+1 Интернет». Живет в Шостке Сумской области. 35 лет.

45. Валерий Стернийчук — завклубом, Пидгайцивский сельский совет Луцкого района Волынской области, член «Слуги народа», руководитель студенческой «Лиги смеха» на Волыни. Живет в Луцке. 38 лет.

46. Галина Михайлюк — советник по вопросам подготовки законов Консультативной миссии ЕС в Украине, доцент кафедры международного права и специальных правовых наук Киево-Могилянской академии. Живет в Киеве. 32 года.

47. Роман Бабий — директор ООО «Гельд-Энергия». Живет в Броварах Киевской области. 42 года.

48. Александр Качура — директор адвокатского бюро «КАЧУРА ЛОЕРС», член партии «Слуга народа». По данным СМИ, компания Качуры выиграла дело о запрете сериала «Сваты» в интересах студии «Квартал 95». Живет в Киеве. 28 лет.

49. Анна Новосад — генеральный директор директората стратегического планирования и евроинтеграции Министерства образования и науки Украины. Живет в Киеве. 28 лет.

50. Артем Культенко — глава Союза инвесторов транспортной инфраструктуры Киева. Живет в Киеве. 35 лет.

51. Олег Марусяк — предприниматель, гендиректор частного предприятия «Гаразд». Живет в Киеве. 50 лет.

52. Николай Кириченко — предприниматель, проживает в Харьковской области, депутат Харьковского областного совета. 35 лет.

53. Галина Третьякова — гендиректор Украинской федерации страхования. Живет в Киеве. 56 лет.

54. Павел Халимон — финансовый директор ООО «Прометей-Газ 1», член партии «Слуга народа». Живет в Прилуках Черниговской области. 36 лет.

55. Елена Мошенец — шеф-редактор ООО «Коммуникационный хаб «Экономика». Живет в Николаеве. 36 лет.

56. Ольга Саладуха — чемпион мира, бронзовый призер Олимпийских игр, трехкратный чемпион Европы по тройному прыжку и прыжках в длину. Заслуженный мастер спорта Украины. Живет в Киеве. 36 лет.

57. Ольга Коваль — доцент Национального университета пищевых технологий, член партии «Слуга народа». Живет в селе Баштечки Черкасской области. 28 лет.

58. Алина Загоруйко — юрисконсульт, ПП «Украинская консультационная группа». Живет в Киеве. 35 лет.

59. Олег Бондаренко — директор ООО «Инвестплюс». Живет в Харькове. 43 года.

60. Михаил Крячко — операционный директор компании SMMSTUDIO, которой руководит советник президента Зеленского Михаил Федоров. Живет в Запорожье. 39 лет.

61. Марина Бардина — помощник народного депутата Сергея Лещенко. Живет в Киеве. 26 лет.

62. Людмила Марченко — ведущий специалист департамента обучения и развития персонала компании «Эпицентр». Живет в Тернополе. 36 лет.

63. Иван Юнаков — предприниматель, руководитель архитектурного бюро 33BY Architecture. Живет в Киеве. 35 лет.

64. Дарья Володина — предприниматель. Живет в Киеве. Родилась в 1991 году.

65. Ольга Савченко — предприниматель. Живет в Киеве. Родилась в 1989 году.

66. Оксана Гринчук — менеджер гостиничного хозяйства ООО «Бизнес-центр «Буковина». Живет в Черновцах. 40 лет.

67. Владимир Козак — предприниматель. Живет в Киеве. 35 лет.

68. Андрей Лысюк — директор юридической компании Hillmont Partners. Работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью в Киеве. Родился в 1976 году. Живет в Киеве.

69. Александр Сова — предприниматель 1972 года рождения. Живет в Киеве.

70. Владимир Ватрас — профессор кафедры гражданского права и процесса Хмельницкого университета управления и права. Живет в Хмельницком. 39 лет.

71. Роман Мулик — предприниматель. Живет в Ивано-Франковске. 46 лет.

72. Олег Тарасов — аграрный предприниматель. Живет в Кропивницком. 35 лет.

73. Анатолий Костюх — временно безработный, ранее занимался журналистикой. Живет в селе Сторожница Закарпатской области. 31 год.

74. Евгений Брагар — аспирант Киевского национального университета имени Шевченко. Живет в Киеве. 25 лет.

75. Евгений Безгин — эксперт по вопросам коммуникации и дизайну Офиса эффективного регулирования. Живет в Киеве. 29 лет.

76. Александр Салийчук — директор компании «Перша м’ясна хата» ТМ «Гощанські ковбаси». Живет в Ровно. 32 года.

77. Элла Репина — доцент кафедры маркетинга и коммерческого дела Донецкого государственного университета экономики и права (Кривой Рог). Живет в Киеве. 45 лет.

78. Арсений Пушкаренко — бывший помощник народных депутатов. Живет в Киеве. 26 лет.

79. Марьян Заблоцкий — замглавы Украинской аграрной ассоциации. Участник проекта «Новые лидеры» на телеканале ICTV. Родился в 1985 году. Живет в Киеве.

80. Андрей Клочко — кризис-менеджер в Киевском национальном университете строительства и архитектуры. Живет в Киеве. 38 лет.

81. Юлия Овчинникова — декан биологического факультета Донецкого национального университета имени Василия Стуса (Винница). Родилась в 1985 году. Живет в Виннице.

82. Александр Мережко — заведующий кафедрой права Киевского национального лингвистического университета. Принимал участие в конкурсе в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда. Родился в 1971 году. Живет в Киеве.

83. Алексей Устенко — глава инвестиционного направления французской компании с активами в Украине AgroGeneration. Живет в Киеве. 25 лет.

84. Александр Кабанов — сценарист студии «Квартал 95». Живет в Киеве. 45 лет.

85. Федор Вениславский — представитель президента в Конституционном суде. Живет в Харькове. 50 лет.

86. Лада Булах — исполнительный директор благотворительной организации «100 процентов жизни. Киевский регион». Родилась в 1976 году. Живет в Киеве.

87. Евгений Петруняк — директор адвокатской компании Лекс-К. Родился в 1977 году. Живет во Львове.

88. Александр Мариковский — гендиректор компании «Медиатека». Живет в Киеве. 36 лет.

89. Александр Федиенко — глава Интернет-ассоциации Украины. Руководитель IT-компаний, основатель журнала Wireless Ukraine. Живет в Киеве. 42 года.

90. Андрей Мотовиловец — операционный директор Prozzoro.Продажі. Советник министра инфраструктуры. Живет в Киеве. 36 лет.

91. Анна Колесник — временно безработная, живет в Харькове. 24 года.

92. Елизавета Богуцкая — активистка, блогер. Временно не работает. Родилась в Крыму в 1964 году. Живет в Вышгороде под Киевом.

93. Артем Нагаевский — замглавы правления ПАО АТП 13 058. Живет в Киеве. 36 лет.

94. Никита Потураев — политолог, директор ООО «Фокус Медиа». Живет в Днепре. 48 лет.

95. Павел Якименко — директор компании «Интерплекс». Живет в Харькове. 29 лет

96. Артем Кунаев — замглавы управления по маркетингу и продаже вертолетной техники компании «Мотор Сич». Живет в Запорожье. 27 лет.

97. Дмитрий Припутень — юрист, доцент кафедры общеправовых дисциплин Днепропетровского госуниверситета внутренних дел. Живет в Днепре. 33 года.

98. Максим Павлюк — заместитель военного прокурора Дарницкого гарнизона Центрального региона. Живет в Киеве. 27 лет.

99. Василий Мокан — политконсультант. Замдиректора «Украинской политконсалтинговой группы». Родился в 1985 году. Живет в Киеве.

100. Роксолана Пидласа — советник и спикер министра экономического развития и торговли. Родилась в 1994 году. Живет в Киеве.

101. Богдан Торохтий — юрисконсульт в государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины «Одесский зерновой терминал». Родился в 1984 году. Живет в Кропивницком.

102. Оксана Дмитриева — руководитель стоматологической клиники Status Dental Studio. Родилась в 1980 году. Живет в Киеве.

103. Маргарита Шол — временно не работает, живет в Мариуполе. Родилась в 1988 году.

104. Андрей Костин — адвокат, замглавы Совета адвокатов Одесской области. Живет в Одессе. 46 лет.

105. Руслан Горбенко — директор компании «Интершина». Живет под Киевом, в селе Лесники. 40 лет.

106. Андрей Жупанин — юрист международной компании DLA Piper Ukraine Живет в Киеве. 30 лет.

107. Ростислав Тистык — временно не работает. Житель Львова 1993 года рождения.

108. Евгения Кравчук — глава пресс-офиса партии «Слуга народа». Живет в Киеве. 33 года.

109. Нелли Яковлева — руководящий партнер в «Украинской политконсалтинговой группы», преподаватель Национального техуниверситета «Киевский политех имени Сикорского» Живет в Киеве. 33 года.

110. Сергей Гривко — временно не работающий житель Чернигова 1985 года рождения.

111. Петр Павловский — адвокат. Живет в Харькове. 37 лет.

112. Ирина Аллахвердиева — директор Николаевской областной дирекции страховой компании UNIQA. Живет в Николаеве. 40 лет.

113. Елена Винтоняк — юрисконсульт. Живет в Ивано-Франковске. 40 лет.

114. Юрий Заславский — директор компании Макрус Лтд. Живет в Хмельницком. 37 лет.

115. Андрей Задорожный — руководитель юридической фирмы «Проксен». Живет в Киеве. 51 год.

116. Остап Шипайло — владелец компании «КарпатБуд Девелопмент». Живет во Львове. 30 лет.

117. Иван Шинкаренко — инженер Института возобновляемой энергетики Академии наук Украины. Живет в Одессе. 32 года.

118. Ольга Совгиря — профессор кафедры конституционного права юридического факультета КНУ имени Тараса Шевченко. Живет в Киеве.38 лет.

119. Владимир Крейденко — председатель правления молодежной общественной организации «Совесть и Надежда Украины». Живет в Киеве. 32 года.

120. Тарас Тарасенко — адвокат из Киева, 1980 года рождения.

121. Николай Сольский — юрист, адвокатское объединение «Процик и Партнеры». 1979 года рождения. Живет в Киеве.

122. Павел Фролов — консультант аппарата Верховной Рады. Живет в Киеве. 42 года.

123. Михаил Новиков — адвокат из Киева, 1965 года рождения.

124. Виктория Подгорная — политконсультант. Живет в Киеве. 50 лет.

В избирательном списке «Слуги народа» зарегистрирован 201 кандидат. Согласно предварительным результатам парламентской кампании, народными депутатами могут стать 124 баллотанта.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в новой Раде будет значительно больше женщин.

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