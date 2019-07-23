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Кто получит мандат депутата по списку «Батьківщини»
Пока что, до официального обнародования результатов парламентский избирательной кампании, во фракцию «Батьківщини» в Верховной Раде IX созыва могут войти 23 народных депутата, избранных по партийному списку.
1. Юлия Тимошенко — народный депутат VIII созыва, глава партии «Батьківщина», родилась в 1960 году, участвовала в трех президентских избирательных кампаниях в качестве кандидата. Живет в Козине под Киевом.
2. Сергей Тарута — народный депутат VIII созыва, бизнесмен, бывший губернатор Донецкой области, экс-кандидат в президенты. 64 года. Живет в Киеве.
3. Валентин Наливайченко — советник ООО «ПАЛ», экс-кандидат в президенты, дважды возглавлял СБУ. 53 года. Живет в Киеве.
4. Сергей Соболев — народный депутат шести созывов. 57 лет, живет в Новых Безрадичах под Киевом.
5. Елена Кондратюк — народный депутат нескольких созывов, родилась в 1970 году, живет в Киеве.
6. Иван Кириленко — народный депутат семи созывов, первый замглавы партии «Батьківщина». 63 года. Живет в Киеве.
7. Андрей Кожемякин — народный депутат VIII созыва, генерал-майор СБУ. Родился в 1965 году, живет в Киеве.
8. Григорий Немыря — народный депутат нескольких созывов, бывший вице-премьер в правительстве Тимошенко. 59 лет. Живет в Киеве.
9. Сергей Власенко — народный депутат нескольких созывов, адвокат Тимошенко в деле о газовом контракте с Россией. 52 года. Живет в Киеве.
10. Валерий Дубиль — народный депутат VIII созыва. 45 лет. Живет в Чернигове.
11. Александр Абдуллин — народный депутат нескольких созывов. 57 лет. Живет в Киеве.
12. Иван Крулько — народный депутат VIII созыва. 38 лет. Живет в Киеве.
13. Анжелика Лабунская — предприниматель, адвокат. Живет в Киеве. 51 год.
14. Константин Бондарев — бизнесмен, народный депутат VI и VII созывов. Руководитель Киевской областной организации «Батьківщини». 46 лет. Живет в Киеве.
15. Михаил Цымбалюк — пенсионер, генерал-лейтенант милиции в отставке. 55 лет. Живет в Киеве.
16. Виталий Данилов — консультант предприятия ООО «Инвестор-Атика». 52 года. Живет в Киеве.
17. Ольга Белькова — народный депутат VIII созыва, замглавы парламентского комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса. 44 года. Живет в Киеве.
18. Алексей Кучеренко — народный депутат нескольких созывов, экс-министр ЖКХ в правительстве Тимошенко (2007—2010 гг.). 58 лет. Живет в Киеве.
19. Андрей Николаенко — председатель совета директоров ООО ПКФ «Велта». 40 лет. Живет в Киеве.
20. Михаил Волынец — народный депутат нескольких созывов, глава Независимого профсоюза горняков Украины и Конфедерации свободных профсоюзов Украины. 62 года. Живет в Киеве.
21. Андрей Пузийчук — заместитель генерального директора ООО «Домостроительная компания «Фундамент». Живет в Киеве. 41 год.
22. Алена Шкрум — народный депутат VIII созыва, выпускница Кембриджа, где изучала международное право. 31 год. Живет в Киеве.
23. Владимир Кабаченко — предприниматель из Днепропетровской области. 32 года.
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