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Налоговик на джипе сбил человека на Закарпатье (фото, видео)
Дорожно-транспортное происшествие произошло на Закарпатье во вторник, 23 июля. На трассе Киев — Чоп возле села Ракошино Мукачевского района водитель Volkswagen Touareg сбил насмерть работника дорожной службы, который занимался ремонтом дороги. Как сообщают СМИ, за рулем внедорожника был первый заместитель начальника ГУ ГФС в Закарпатской области. Ранее пьяный водитель устроил страшное тройное ДТП в Ровенской области.
— По предварительным данным, 45-летний водитель джипа Volkswagen Touareg, заместитель руководителя Государственной фискальной службы в Закарпатской области, в селе Ракошино наехал на 23-летнего жителя села Страбичово — рабочего дорожной службы, который в тот момент проводил ремонт дороги. В результате аварии потерпевший умер от полученных травм на месте, — сообщили в национальной полиции Закарпатской области.
По словам журналиста Виталия Глаголы, сообщает сайт zakarpattya.net.ua, «виновника ДТП в Ракошино доставили в больницу. Он травмирован, но из автомобиля вышел сам. Удар был очень сильный и скорость превышена 100%. Это по словам полицейских, которые были на месте. Освидетельствования в наркодиспансере не делали, потому что его сразу доставили в больницу. Чтобы установить, был ли водитель в состоянии алкогольного опьянения, в больнице возьмут кровь для анализа».
Открыто уголовное производство по статье «Нарушение правил дорожного движения, что привело к смерти потерпевшего». Ведется следствие.
«ФАКТЫ» также сообщали, что в Одессе «скорая» сбила мужчину на пешеходном переходе. А в Богодухове Харьковской области в смертельном ДТП погибли 25-летний парень и мальчик, которому было четыре года.
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