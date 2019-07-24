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«Евросолидарность» сообщила, что никаких производств в ГБР по Петру Порошенко не существует
Несмотря на отсутствие каких-либо повесток, в среду, 24 июля, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко прибыл в Государственное бюро расследований, чтобы ответить на все вопросы следователей. Об этом сообщается на сайте политсилы. Однако следователи оказались не готовыми к общению с пятым Президентом Украины. Ранее адвокат Игорь Головань заявил, что действия группы, в которую, очевидно, входят Портнов и Труба, направлены на блокирование европейского направления развития Украины.
В то же время в ГБР подтвердили, что никаких производств по Петру Порошенко не существует.
В ходе беседы в ГБР адвокат Петра Порошенко обратил внимание на необходимость привлечь к ответственности бывшего соратника Виктора Януковича Андрея Портнова в связи с постоянной утечкой информации из Государственного бюро расследований и заведомо ложными сообщениями о преступлении.
Как сообщили в ГБР, никакие следственные действия относительно Петра Порошенко на 25 июля не запланированы.
Ранее у Порошенко отреагировали на слова Портнова накануне брифинга главы ГБР Трубы.
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