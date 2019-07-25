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Иностранец пытался вывезти из Украины оружие (фото)
Сотрудники военной прокуратура и следователи Управления СБУ в Хмельницкой области зафиксировали факт приобретения гражданином Французской Республики огнестрельного оружия с целью вывоза его за пределы Украины. Ранее на границе с Россией в пункте пропуска «Гоптовка» (Харьковская область) пограничники задержали авто, начиненное взрывчаткой.
— В среду, 24 июля, иностранца задержали в пункте пропуска «Краковец» (Львовская область). Во время прохождения пограничного и таможенного контроля при пересечении государственной границы Украины пограничники тщательно осмотрели авто иностранца. В ходе обыска его автомашины было изъято огнестрельное оружие: один автомат Калашникова и три пистолета Макарова. Кроме того, во время личного обыска у француза было обнаружено вещество, которое по внешним признакам очень напоминало наркотик — гашиш, — сообщили в военной прокуратуре Западного региона Украины (Львов).
Ведется следствие. Решаются вопросы о сообщении иностранцу о подозрении и обращении в суд для избрании ему меры пресечения.
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А расследуя обстоятельства падения ребенка с балкона в Киеве, полиция обнаружила в квартире целый арсенал.
Фото предоставлено Главной военной прокуратурой
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