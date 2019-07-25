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Происшествия

Иностранец пытался вывезти из Украины оружие (фото)

11:44 25 июля 2019 62
Калашников и Макаровы
Сергей КАРНАУХОВ, «ФАКТЫ» (Львов)

Сотрудники военной прокуратура и следователи Управления СБУ в Хмельницкой области зафиксировали факт приобретения гражданином Французской Республики огнестрельного оружия с целью вывоза его за пределы Украины. Ранее на границе с Россией в пункте пропуска «Гоптовка» (Харьковская область) пограничники задержали авто, начиненное взрывчаткой.

В среду, 24 июля, иностранца задержали в пункте пропуска «Краковец» (Львовская область). Во время прохождения пограничного и таможенного контроля при пересечении государственной границы Украины пограничники тщательно осмотрели авто иностранца. В ходе обыска его автомашины было изъято огнестрельное оружие: один автомат Калашникова и три пистолета Макарова. Кроме того, во время личного обыска у француза было обнаружено вещество, которое по внешним признакам очень напоминало наркотик — гашиш, — сообщили в военной прокуратуре Западного региона Украины (Львов).

Ведется следствие. Решаются вопросы о сообщении иностранцу о подозрении и обращении в суд для избрании ему меры пресечения.

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Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на границе с Польшей задержали украинца с 25 фальшивыми паспортами.

А расследуя обстоятельства падения ребенка с балкона в Киеве, полиция обнаружила в квартире целый арсенал.

Фото предоставлено Главной военной прокуратурой

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