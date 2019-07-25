Август-2019: астролог назвала благоприятные и опасные даты месяца

Стиль жизни

В каббалистической астрологии август издавна считался неблагоприятным месяцем, поскольку именно в это время когда-то был разрушен иерусалимский храм, что зачастую приводило к кровопролитным войнам. Нынешний август нельзя охарактеризовать столь однозначно — в нем найдется место для самых разных событий. Ранее астролог сделала важное предупреждение о выборах в Раду и предупредила, что первые заседания парламента уместно провести в начале августа.

О том, на какие дни августа стоит обратить особое внимание, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала астропсихолог Валентина Виттрок.

1 августа. В 06:13 по киевскому времени (03:13 по Гринвичу) наступит новолуние в девятом градусе Льва. Поскольку Солнце в это время находится рядом с Венерой и Марсом, можно говорить о мощном энергетическом импульсе, которым будут отмечены любые чувства, а также театральной яркости и показушности вокруг любовных отношений: самое время вспомнить, что весь мир — театр, а люди в нем — актеры.

3−6 августа. Относительно спокойные дни, когда можно — и нужно! — заниматься текущими делами, они будут удаваться на удивление легко.

7−8 августа. Транзитная Луна, проходящая по знаку Скорпиона, создаст диссонанс с Ураном в знаке Тельца. Это может стать причиной агрессивность в общении с людьми и, как следствие, увеличение количества криминальных происшествий. Рекомендуется помнить о том, что береженого Бог бережет: избегать конфликтов, особенно с незнакомыми людьми, и без крайней необходимости не выходить на улицу в темное время суток.

9−11 августа. Транзитная Луна в знаке Стрельца соединяется с находящимся там же Юпитером, создавая благоприятные аспекты к Солнцу в знаке Льва, что свидетельствует о прекрасных шансах, которые дадут нам звезды как в профессиональной, так и в личной жизни. К тому же 11 августа Юпитер вернется из ретроградного в директное — прямое — движение, что даст возможность снова рассчитывать на поддержку высших сил.

12 августа. Вхождение Меркурия в знак Льва создаст в этом знаке малый парад планет, а это обещает яркие театральные события не только на подмостках, но и на всех уровнях жизни, включая общественный и политический. Транзитная Луна в знаке Козерога в течение двух дней окажется под влиянием злых планет — Сатурна и Плутона, а это говорит о том, что никто кроме нас самих не излечит наши душевные раны: как говорится, спасение утопающих — дело рук самих утопающих.

14 августа. Транзитная Луна войдет в знак Водолея, пользующегося репутацией мятежного, что принесет с собой эмоциональную неуравновешенность и проблемы с логическим восприятием окружающего мира. На физическом уровне ситуация может спровоцировать спазмы сосудов и бессонницу.

15 августа. В 15.30 по киевскому времени (в 12:30 по Гринвичу) — полнолуние. Звезды советуют в этот день придерживаться диеты, а еще лучше — поститься.

16 августа. Транзитная Луна заходит в знак Рыб, где соединяется с Нептуном. Возможны сильные ливни с серьезными последствиями — выход рек из берегов и подтопление городов и сел. Из морального кризиса помогут выбраться медитация и креативный подход. Соединение Марса с королевской звездой Регулус даст тем, кто мечтает блистать в обществе, яркость и незаурядность.

19−21 августа. С переходом транзитной Луны в скрупулезный и исполнительный знак Девы, человечество будет сосредоточено на деталях, анализе и критике. Марс может принести воспаление в области кишечника — важно следить за этой частью организма. Транзитная Луна, идущая по знаку Овна, с одной стороны, станет причиной досадных ошибок, совершенных буквально на ровном месте, с другой — создаст хорошую мотивацию для тех, кто по какой-то причине не может или не хочет активно работать.

21−23 августа. Транзитная Луна в знаке Тельца в соединении с Ураном принесет неожиданности там, где их никто не ждет.

22 августа. Венера переходит в знак своего падения — крайне неблагоприятную для планеты среду. Она сменит страстность на прохладу в отношениях, и в компании с Марсом начнет придираться к любой мелочи. Летние романы постепенно сойдут на нет, выводя на первый план осеннее здравомыслие и сосредоточенность на деловых вопросах.

24−25 августа. Солнце переходит из помпезного, как интерьер в стиле Людовика XIV, знака Льва в аскетичный знак Девы — пора считать цыплят по осени, точнее, подводить предварительные итоги года. Транзитная Луна, проходя по знаку Близнецов, вступит в конфликт с Солнцем — некомфортное время, чреватое гормональным сбоем и, как следствие, перепадами настроения — от эйфории к отчаянию и обратно.

26−27 августа. Под воздействием транзитной Луны, идущей по знаку Рака, многим захочется уединиться в собственном доме и провести время под теплым пледом на диване у телевизора или с любимой книжкой в плетеном кресле на дачной веранде. Однако наши желания не всегда совпадают с нашими возможностями. Вот и в этот раз тяжелые аспекты, которые создадут к Луне Уран и Плутон, заставят отказаться от домашней идиллии и выйти на работу.

28−29 августа. Транзитная Луна, проходя по знаку Льва, вызовет волну ностальгии по безмятежным летним дням. Осознание того, что вернуть их, увы, невозможно, вызовет усталость и депрессивное настроение. Впрочем, не пройдет и двух дней, как жить и дышать станет легче.

30 августа. В 13:38 по киевскому времени (в 10:38 по Гринвичу) наступит новолуние в знаке Девы. Учитывая тот факт, что в это же время там будет находиться Меркурий, создавая скопление планет, можно сделать вывод: стоит не только планировать новые дела, но и мечтать об их осуществлении. Новолуние обладает магическими свойствами: загаданные в это время желания имеют тенденцию сбываться.

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