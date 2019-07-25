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Украина

Не позволю России скомпрометировать Украину, — Порошенко

16:27 25 июля 2019 140
Порошенко
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

В четверг, 25 июля, Петр Порошенко явился на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР). Хотя буквально перед его появлением председатель ГБР Роман Труба и пресс-секретарь ведомства Анжелика Иванова сообщили, что Порошенко не явится на допрос.

Петр Порошенко появился на крыльце ГБР за 15 минут до начала допроса.

«Несмотря на то, что ни я, ни мои представители ни разу не получали ни одного документа по приглашению. Мы общаемся исключительно с телеграмм-каналом Портнова (экс-заместитель главы Администрации Виктора Януковича. — Ред.), который у нас является представителем ГБР. Несмотря на то, что сегодня у меня была назначена на 15 часов международная встреча… Я вынужден был перенести встречу… и сегодня явиться сюда, чтобы полностью опровергнуть потуги Портнова и его соратников из Российской Федерации, которые пытаются дискредитировать Украину. У них это точно не получится», — сказал Порошенко журналистам.

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