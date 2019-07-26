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Убил собутыльника в прямом эфире: что известно о напавшем на ветерана АТО блогере (видео 18+)
В интернете широко разошлось видео, на котором видеоблогер рассказывает, что россияне против Украины не воюют, и избивает атошника за то, что тот с ним не соглашается. Пока полиция не может установить ни город, в котором все произошло, ни личность пострадавшего. В то же время ветераны АТО уже выяснили, кто этот блогер, и в соцсетях многие уже договариваются приехать к нему для проведения «воспитательной работы». Расправиться с ним обещают и блатные — якобы за то, что тот убил, опоив боярышником, бывшего зэка.
Пользователи соцсетей установили, что избивавший — экс-заключенный, а ныне мелкий бизнесмен Артур С. из Бердичева по прозвищу Квадрат (он же Турик, Малыш). Как выяснили «ФАКТЫ», он ведет на YouTube блог «Малыш & Бригада», в котором в основном, обсуждает местные новости блатного мира и в блатном (или псевдоблатном) стиле общается с другими бывшими осужденными, часто унижая их. Большая часть его «творческого наследия» посвящена перепалкам с группой таких же отсидевших блогеров, ведущих канал «МОПС БЭТЬ СТРИМ LIVE». Они обвиняют друг друга в разных грехах и обещают поймать и разобраться «по понятиям». Также в эфирах участники стримов за деньги, перечисленные на их счет, могут боксировать друг с другом, драться кусками сала, садиться на огурец
После избиения ветерана АТО всплыло еще одно видео, в котором утверждается: бывшего зэка, которого Квадрат в прямом эфире опоил боярышником, нашли мертвым на окраине Винницы. И блатное сообщество, которому тоже не чужд интернет, теперь обещает расправиться с популярным видеоблогером.
Видео с YouTube Рузке на Движениях
На ролике с избиением атошника звучит слово «Хмельницкий». Спикер полиции Хмельницкой области Инна Глега рассказала «ФАКТАМ», что об этом видео полиции известно, но, хотя там и упоминается Хмельницкий, установить даже приблизительно, где это происходило, пока не удалось. И с заявлением в полицию пострадавший не обращался.
Видели ролик и житомирские правоохранители. Спикер главка полиции Житомирской области Алла Ващенко сообщила «ФАКТАМ», что действие происходит не в Бердичеве и, скорее всего, вообще в другом регионе. Ее коллегам также пока не удалось установить ни места происшествия, ни личности потерпевшего. А вот кто наносил удары, уже выяснили. Но он, хоть и зарегистрирован в Бердичеве, давно там не проживает, а свое настоящее место жительства скрывает. Что же касается видео с опоенным мужчиной, то указанную в нем информацию проверят.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Луцке задержали чиновницу, вымогавшую взятки у ветеранов АТО. А Facebook заблокировал две страницы, посвященные погибшим в АТО/ООС украинским воинам, сочтя, что фото и биографии украинских героев нарушают стандарты этой соцсети.
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