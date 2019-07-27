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Происшествия

На Прикарпатье туристы попали в реанимацию из-за отравления грибами

12:24 27 июля 2019 123
грибы
Сергей КАРНАУХОВ, «ФАКТЫ» (Львов)

В субботу, 27 июля, в Косовскую центральную районную больницу с признаками пищевого отравления (острый гастроэнтероколит) госпитализировано пять туристов.

-Туристы самостоятельно отдыхали в палатках возле села Яворов Косовского района. В пищу употребляли собранные ими же грибы, — сообщает Управление по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской областной государственной администрации.

Пострадавшие: 29-летний киевлянин, 49-летний житель Днепра, 47-летний харьковчанин, 29-летняя жительница Херсона и 60-летний житель города Скадовск Херсонской области.

Про информации медиков один турист находится в тяжелом состоянии, остальные — средней тяжести.

Напомним, 18 июля, было зафиксировано массовое отравление в частной усадьбе «У Марьяна и Назара», расположенной в городе Яремче. Шестерых детей госпитализировали в Яремчанскую городскую больницу с предварительным диагнозом «пищевая токсикоинфекция».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что нужно делать, если есть подозрение на отравление грибами.

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