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На Прикарпатье туристы попали в реанимацию из-за отравления грибами
В субботу, 27 июля, в Косовскую центральную районную больницу с признаками пищевого отравления (острый гастроэнтероколит) госпитализировано пять туристов.
-Туристы самостоятельно отдыхали в палатках возле села Яворов Косовского района. В пищу употребляли собранные ими же грибы, — сообщает Управление по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской областной государственной администрации.
Пострадавшие: 29-летний киевлянин, 49-летний житель Днепра, 47-летний харьковчанин, 29-летняя жительница Херсона и 60-летний житель города Скадовск Херсонской области.
Про информации медиков один турист находится в тяжелом состоянии, остальные — средней тяжести.
Напомним, 18 июля, было зафиксировано массовое отравление в частной усадьбе «У Марьяна и Назара», расположенной в городе Яремче. Шестерых детей госпитализировали в Яремчанскую городскую больницу с предварительным диагнозом «пищевая токсикоинфекция».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что нужно делать, если есть подозрение на отравление грибами.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!